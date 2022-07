Sant'Elia: "Un successo il mercato straordinario in versione serale"

BRINDISI – “Un successo il mercato straordinario del rione Sant’Elia svoltosi la sera di domenica 24 luglio”. Lo rimarcano le associazioni Fiva-Confcommercio e Casambulanti, attraverso una nota a firma di Tommaso Attanasi e Salvatore Martina in cui ringraziamo il Comune di Brindisi.

“Un enorme successo sotto il profilo commerciale – si legge nella nota - con la presenza di molti avventori venuti da tutte le parti. Non potevamo esimerci di rivolgere un plauso al sindaco Rossi e all'assessore Vitali per averci dato la possibilità di svolgere in maniera egregia e disciplinata l'evento di cui trattasi. Tra l'enorme caldo e post-Covid, il nostro intento è quello di promuovere iniziative su tutto il territorio Provinciale, volte ad incentivare il Commercio su Aree Pubbliche, comparto importante dell'economia del nostro territorio.