"Posti di lavoro a rischio": sciopero dei lavoratori Stef (ex Ferrero)

BRNDISI – “Forte preoccupazione per il loro futuro professionale”. Questo, come spiegato dal sindacalista Gianfranco Argese, segretario generale della Filt Cgil Brindisi, il motivo per cui i 12 lavoratori (compreso il responsabile) della Stef, azienda che gestisce una piattaforma logistica situata fra la Cittadella della ricerca di Brindisi e lo spazio Conad (ex Auchan) di Mesagne, nella giornata odierna, antivigilia di Natale, hanno dato vita a uno sciopero, accompagnato da un’assemblea sindacale.

Gli stessi lavoratori erano alle dipendenze della Ferrero Spa fino al 2016, quando la piattaforma logistica, insieme al personale che vi lavorava, fu ceduta alla Stef, tramite la formula della cessione del ramo di azienda. Da allora il 99,9 per cento del fatturato attivo dell’azienda logistica, da quanto emerge da una lettera a firma dei lavoratori, “in relazione alla filiale di Brindisi, dipende interamente dall’unico cliente Ferrero e il mancato rinnovo dell’affidamento comporterebbe la chiusura della stessa filiale – è il timore messo nero su bianco dai dipendenti Stef – e il trasferimento di tutto il personale del sito con impatti devastanti sulle nostre famiglie”.

Tale preoccupazione scaturisce da voci (“a quanto sembra fondate”, si legge in una nota della Fit Cigl) circa l’apertura di un tender Ferrero, ossia un’asta per assegnare una spedizione, per l’area Sud. Tramite una lettera inoltrata a fine novembre, i lavoratori avevano chiesto chiarimenti sull’esito finale di tale bando. Da allora, però, “non si è ricevuta risposta alcuna”, riferisce ancora il sindacalista Argese, nella dichiarazione di sciopero inviata lo scorso 14 dicembre alle aziende (Stef e Ferrero) e alla prefettura di Brindisi.

“In questi anni – rimarcano i lavoratori – abbiamo sempre lavorato e mantenuto ottimi livelli di servizio sia con Ferrero che con Stef, non creando mai alcun disservizio, affrontando prove difficili come il recente periodo pandemico, garantendo la nostra collaborazione e la nostra disponibilità. Sarebbe un grossissimo errore – si legge ancora nella lettera dei dipendenti – se tutto questo venisse vanificato da meri interessi economici ed obiettivi di bilancio. Soprattutto da un’azienda come Ferrero che si è sempre fatta vanto della propria etica professionale e del rapporto amorevole con i propri dipendenti (o ex dipendenti)”. I lavoratori chiedono dunque rassicurazioni sul loro futuro e sul loro livello occupazionale, disposti anche a chiedere “l’eventuale appoggio delle altre filiali cedute, che potrebbero seguire, più avanti, il nostro stesso destino”. Al loro fianco c’è la Filt Cigl, pronta a “sostenere tutte le iniziative necessarie a tutela dell’occupazione – assicura Gianfranco Argese – e invitando tutti i lavoratori delle altre categorie a mobilitarsi per una giusta causa solidaristica”.