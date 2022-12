Nodo indennità: nuovo sciopero del personale dell'Ispettorato del lavoro

BRINDISI - Anche il personale dell’ispettorato del lavoro di Brindisi aderirà allo sciopero nazionale dei lavoratori dell’ente proclamato dai sindacati per lunedì 12 dicembre. “A distanza di 2 anni - si legge in una nota a firma di Patrizia Stella, segretaria generale della Fp Cgil Brindisi - la grave discriminazione subita dal personale dell’Ispettorato del Lavoro a causa del mancato riconoscimento della perequazione dell’indennità di amministrazione continua a non trovare una soluzione”. “Trattasi di lavoratori che, insieme a quelli dell’Anpal – si legge nella nota - non si nono visti riconoscere l’aumento dell’indennità di amministrazione disposto con legge di Bilancio 2020 per tutti i dipendenti dei Ministeri”.

“Sebbene i dipendenti dell’Ispettorato del lavoro e dell’Anpal, transitando per effetto del Jobs- Act, nelle due agenzie create a costo ‘zero’ abbiano conservato l’inquadramento nel Ccnl del Ministero del lavoro, e non abbiano percepito alcun emolumento aggiuntivo dalle Agenzie denominate Inl e Anpal in convenzione con il Ministero del Lavoro – prosegue la nota - incomprensibilmente non sono stati inseriti nel Dpcm di ripartizione per gli anni 2021 e 2022. Si tratta di diverse migliaia di euro sottratte a questo personale, gravemente discriminato nei confronti degli altri colleghi inquadrati nel medesimo Ccnl Funzioni Centrali. Tale discriminazione di traduce in un nocumento economico considerevole per il presente e per i futuri emolumenti pensionistici”.

“Ad oggi – rimarca ancora la Fp Cgil - nonostante l’impegno assunto dal Ministro del lavoro con le organizzazioni sindacali per una rapida soluzione del problema, nessun intervento correttivo è stato adottato”. “Avendo, appurato che la bozza di Legge di Bilancio 2023 non ha previsto alcuna rettifica del madornale errore perpetrano ai danni di questi dipendenti è stato, per la seconda volta, proclamato lo stato di agitazione a livello nazionale e indetto per il 12 dicembre il secondo sciopero dopo quello del 18 marzo 2022 che registrò il 90% delle adesioni”. “Davvero assurdo – conclude il sindacato - che proprio il personale addetto al controllo sulla corretta applicazione dei contratti e la legislazione del lavoro debba subire un simile trattamento”.