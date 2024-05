Continua l'effetto domino nell'economia brindisina: altri esuberi nell'indotto Basell

BRINDISI – L’effetto domino della decarbonizzazione e della crisi del settore della chimica continua a ripercuotersi anche sull’indotto delle grandi aziende. Dopo i 76 esuberi della Sir, ditta appaltatrice della centrale Enel Federico II di Cerano, adesso si apre un nuovo fronte anche negli appalti dello stabilimento Basell, escluso dal piano di investimenti annunciato nei giorni scorso dalla multinazionale.

I sindacati Filt – Cgil, Fit – Cisl e Uiltrasporti – Uil hanno proclamato per la giornata di domani (venerdì 17 maggio), 24 ore di sciopero del personale della società “Cascione autotrasporti”, a seguito della dichiarazione di esubero di un numero ancora imprecisato di unità, sui circa 40 dipendenti dell’azienda impegnati nell’appalto Basell.

La procedura di raffreddamento è stata aperta lo scorso 22 aprile. Un ulteriore incontro si è svolto lo scorso 9 maggio, presso la sede di Confindustria. In quella sede sono stati comunicati gli esuberi. “Ad aggravare ulteriormente le nostre preoccupazioni – si legge in una nota delle segreterie provinciali delle sigle sindacali – ci sono le ultime dichiarazioni apparse sugli organi di stampa circa il futuro della LyondellBasell di Brindisi”.

Da qui la scelta dello sciopero. Il timore, purtroppo, è che vertenze dello stesso tipo possano allargarsi a macchia d’olio nel tessuto industriale brindisino, che sta attraversando un periodo di profonda crisi, fra aziende a rischio chiusura, ricorso a cassa integrazione e licenziamenti. Non a caso il presidente della task force regionale per le emergenze occupazionali, Leo Caroli, propone l’apertura di un accordo di programma per Brindisi, tramite un tavolo ministeriale. Servono “misure straordinarie”, ha ribadito Caroli in un’intervista rilasciata a BrindisiReport, per il territorio.

