Uniba, economia aziendale: Confindustria Brindisi ospita le sedute di laurea

Si terranno domani (venerdì 17 dicembre), alle ore 9.30, presso la sede di Confindustria Brindisi (Salone Guadalupi 7 piano) le sedute di laurea del corso di Laurea triennale in Economia Aziendale del Dipartimento di Economia Mangement e Diritto di Impresa dell’Università di Bari Aldo Moro, diretto dal professor Giovanni Lagioia.

Un’iniziativa originale che conferma la sinergia fra i due mondi, quello dell’università e quello dell’impresa, caratterizzati in passato da scarsa interazione. Si rafforza, in tal modo, la consapevolezza che lo scambio di conoscenze tra atenei e imprese è fondamentale per la crescita economica e sociale del territorio.

“Siamo molto soddisfatti per questa significativa interazione con l’Università di Bari. L’iniziativa, peraltro, è stata largamente apprezzata da tutta la Governance di Confindustria Brindisi.” Il Professor Lagioia, direttore del Dipartimento, conferma che “il rafforzamento della nostra relazione con Confindustria Brindisi e con le imprese del territorio rappresenta un obiettivo strategico per contribuire alla crescita dell’economia locale”. Conclude la Prof.ssa Federica Miglietta, coordinatrice del Corso di laurea, “in occasione della seduta di laurea raccoglieremo i curricula dei nostri neo laureati perché attraverso Confindustria Brindisi possano essere efficacemente veicolati presso le imprese del territorio alla ricerca di giovani talenti, motivati e formati”.