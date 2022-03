Crisi occupazionale, sindacati autonomi: "Tavolo prefettizio unico luogo sicuro"

BRINDISI - Il comitato dei sindacati autonomi ringrazia il prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni, per l’attività di tessitura fra istituzioni, parti sociali e associazioni datoriali “per dare ulteriore impulso ad un territorio in piena crisi occupazionale”. Un ulteriore tappa del percorso all’insegna della concertazione intrapreso a livello territoriale è prevista lunedì (7 marzo), in occasione della visita del viceministro al Mise, Gilberto Pichetto Fratin, che sarà accolto prima presso la sede della Camera di commercio e poi in prefettura.

“Per tutti noi - si legge in una nota a firma di Massimo Pagliara (Cisal), Damiano Flores (Ugl), Ercole Saponaro (Confintesa) e Davide Sciurti (Confsal) - è fondamentale stabilire che il tavolo prefettizio è sicuramente l’unico luogo sicuro, asettico e scevro da ogni posizione politica, che permetterà la sintesi di tutti gli attori nell’unico interesse generale del territorio, evitando le solite ed infruttuose passerelle mediatiche, utili solo a mettere distintivi di latta sul proprio vestito”.

“Il comitato dei sindacati autonomi, costituitosi proprio al fine di meglio rappresentare la disperazione di centinaia di famiglie colpite dalla evidente depressione economica e occupazionale nella nostra città e nella nostra provincia – si legge ancora nella nota - riterrà doveroso intervenire con unica voce ed unico intervento, approfittando della presenza del vice Ministro sollecitando l’apertura immediata del tavolo Ministeriale area di crisi Brindisi presso il Mise, come avvenuto per altri territori ed in particolare per esempio quello aperto recentemente sulla crisi della chimica di Porto Marghera e del quadrilatero Padani/Emiliano”.