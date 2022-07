Cis, anche il sindaco Rossi firma il documento: "Procediamo spediti"

BRINDISI - Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, in qualità di presidente del Tavolo istituzionale del Contratto di sviluppo “Brindisi - Lecce - Costa Adriatica”, nei giorni scorsi ha richiesto la firma del documento Cis a seguito della chiusura della procedura scritta di approvazione e della seduta del Precipess dello scorso 22 luglio.

In queste ore anche il sindaco Riccardo Rossi ha provveduto a firmare il documento. “Procediamo spediti e, ancora una volta - dichiara il sindaco Riccardo Rossi - ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato importantissimo per la città di Brindisi”.

La partecipazione dei 24 enti territoriali coinvolti (22 Comuni, compresi i capoluoghi Brindisi e Lecce, un'Unione di Comuni e la Provincia di Lecce) è stata consistente: sono state presentate ben 97 iniziative, per un valore complessivo di 636 milioni di euro. La prima selezione effettuata dall'Agenzia per la Coesione territoriale e da Invitalia ha consentito di inserire nel Cis 84 interventi, tra i quali 37 progetti ad alta priorità. Questi ultimi saranno immediatamente finanziati dopo l'approvazione del Cipess, attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Gli altri 47 interventi considerati di priorità media (dal valore complessivo di circa 360 milioni di euro) potranno usufruire di ulteriori finanziamenti che dovessero rendersi disponibili.

Ventidue Comuni, compresi i capoluoghi di Brindisi e Lecce, un’Unione di Comuni e la provincia di Lecce beneficeranno di un finanziamento di circa 184 milioni di euro (circa 52 milioni a testa per i due capoluoghi) per progetti di rigenerazione e riqualificazione della costa adriatica.

I progetti immediatamente cantierabili nel Brindisino

Brindisi: Smart seaty - riqualificazione dell’ex Collegio Tommaseo per la realizzazione di un polo dell’innovazione del mare (formazione, incubazione d’impresa, area eventi/congressi e alloggi/foresteria) 30 milioni; Seaverso - recupero e valorizzazione della prima porzione dell’isola di Sant’Andrea per la realizzazione di attività ricettive e servizi funzionali alla fruizione dell’area, 5 milioni; Opere di difesa dall’erosione del litorale brindisino 16 milioni; Interventi di mitigazione del rischio geomorfologico e riqualificazione ambientale delle falesie costiere nella riserva naturale Torre Guaceto: 1,265 milioni

Carovigno: Ciclovia Carovigno-Santuario di belvedere Torre Guaceto – 1 milione

Fasano: Interventi di rigenerazione strategica e valorizzazione in Torre Canne - 1,89 milioni

Ostuni: Interventi integrati per il completamento del sistema infrastrutturale per la mobilità dolce della marina di Ostuni - 3,5 milioni

Torchiarolo: "Difesa del litorale" (frangiflutti) 4 milioni; Consolidamento della costa - 1,5 milioni