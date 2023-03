Porto di Brindisi: "Tre licenziamenti nella Peyrani". Il Cobas incontra Patroni Griffi

BRINDISI – Nel porto di Brindisi si apre la vertenza riguardante il licenziamento di tre dei nove dipendenti della Peyrani, storica azienda che opera da circa 50 anni. La stessa azienda ha comunicato la decisione al sindacato Cobas nella giornata di ieri (martedì 28 febbraio). La questione sarà al centro di un sit in organizzato per le ore 9 di domani (giovedì 2 marzo) davanti alla sede dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, dove, fra l’altro, l’organizzazione sindacale e i lavoratori incontreranno il presidente dell’ente.

“Questi licenziamenti – spiega in una nota stampa il segretario provinciale del Cobas, Roberto Aprile - arrivano, secondo l’azienda, dopo una lenta agonia durata anni di cassa integrazione e piccole riprese lavorative”. A proposito dell’incontro in programma domani con Patroni Griffi, “il Cobas rappresenterà avanzerà la richiesta di una possibile convocazione delle aziende presenti nel porto per un eventuale salvataggio dei 3 lavoratori licenziati, che sono dei professionisti del settore”.

Il Cobas successivamente si rivolgerà all’Asi, per chiedere informazioni sullo stato dell’arte per le bonifiche dei terreni della zona industriale. “Sono decenni – afferma Aprile - che il Cobas chiede un avvio serio delle attività di bonifiche nella zona industriale essendo fin dal 1996 area Sin (Sito di Interesse nazionale)”.

In particolare proprio La Peyrani da anni chiede “la possibilità di bonificare una piccola parte del terreno – ricorda Aprile - che ha nella zona industriale per costruirci un capannone dove realizzare attività a loro affini, avviando una conseguente ripresa delle attività ed occupazionali”. “Non possiamo assistere passivamente – conclude il sindacalista - a licenziamenti nel nostro porto, già pesantemente penalizzato nel corso degli anni”.