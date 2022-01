Authority, Nicola Zizzi nel comitato di gestione: la soddisfazione del Propeller

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dell’International Propeller Club port of Brindisi

L’International Propeller Club Port of Brindisi accoglie con estremo favore la designazione del Dott. Nicola Zizzi quale nuovo rappresentante del Comune di Brindisi nel Comitato di Gestione dell’ Adsp Mam (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale). Era da diverso tempo, difatti, che il Club chiedeva a gran voce la nomina di un nuovo componente comunale nell’organo di governo dell’Adsp Mam.

Sin dalle dimissioni del precedente rappresentante (Ing. Alfredo Lonoce), avvenute nel novembre 2020, l’incarico non era stato più riassegnato, venendo così a mancare, all’interno del Comitato di Gestione, la presenza di una figura locale che esprimesse la volontà della città di Brindisi. Il Dott. Nicola Zizzi, avendo già rivestito la carica di rappresentante comunale nel Comitato di Gestione, conosce molto bene l’ambiente portuale brindisino e potrà portare con sé un contributo di idee, proposte e suggerimenti utili per l’ Adsp Mam, specie in questo nuovo anno.

L’anno appena iniziato, infatti, si preannuncia decisivo per il porto di Brindisi. Nuove opere da realizzare, altre da progettare e, infine, diverse battaglie “politiche” da portare avanti (es. revisione delle Reti Ten-T; Zone Economiche Speciali, De-carbonizzazione) che richiederanno grande impegno, autorevolezza istituzionale e visione strategica. Molte, dunque, le questioni da affrontare con la viva speranza che questa nuova designazione riporti “normalità” nei rapporti istituzionali tra il Comune di Brindisi e l’ Adsp Mam e inauguri una nuova stagione per il porto messapico.