Apre lo sportello impresa nei centri per l’impiego Arpal Puglia di Brindisi

BRINDISI - Si aggiunge un nuovo servizio tra quelli già messi a disposizione gratuitamente dai Centri per l’Impiego Arpal Puglia - Ambito Territoriale di Brindisi: “Sportello Impresa”

“Sportello Impresa” è un progetto interistituzionale, approvato e voluto dai dirigenti dei quattro ambiti territoriali di Arpal - Puglia, di sostegno agli utenti che intendano sviluppare le proprie idee imprenditoriali, supportandoli dal momento della pianificazione fino alla fase di creazione ed avvio effettivo dell’attività.

Attraverso la collaborazione di “Fai Impresa Puglia”, partner dell’iniziativa, i dipendenti dei Cpi hanno ricevuto una formazione specialistica in materia societaria e di finanza agevolata, tale da offrire il necessario affiancamento a tutti coloro che intendono investire nel mondo dell’auto-imprenditorialità, illustrando eventuali rischi e possibili benefici, e assisterli nella presentazione delle domande di accesso alle forme di finanziamento pubbliche.

Nell’ambito del servizio Sportello Impresa i Centri per l’Impiego dell’Ambito Territoriale di Brindisi offrono: orientamento individualizzato all’auto-impiego con colloqui conoscitivi e di approfondimento motivazionale/attitudinale; valutazione delle propensioni individuali, delle attitudini imprenditoriali e delle competenze specifiche necessarie per l’avvio dell’attività d’impresa; esame della fattibilità del progetto d’ impresa e tutoraggio relativo agli elementi essenziali dell’impresa, alla focalizzazione dei fattori critici di successo (cliente/mercato/tecnologie) e alla concorrenza, ai costi e alle ipotesi di vendita.

Ancora: illustrazione degli incentivi e delle forme di finanza agevolata attive; organizzazione di seminari volti all’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte degli utenti circa la fattibilità del proprio progetto; informazioni preliminari in merito agli aspetti amministrativi e burocratici necessari all’avvio dell’attività imprenditoriale e illustrazione delle principali forme di finanza agevolata attive.

Gli operatori di Sportello Impresa dei tre Centri per l’Impiego della Provincia di Brindisi, guidati dalla Responsabile Unica P.O. dell’Ambito territoriale di Brindisi, dott.ssa Anna Loparco, hanno previsto un primo ciclo di incontri informativi e formativi per tutti coloro che hanno interesse all’avvio di attività di autoimpiego.

Di seguito il calendario dettagliato delle date:

? Cpi di Brindisi: lunedì 11 e lunedì 18 dicembre dalle ore 9.00 presso la Sala Conferenze della sede del Coordinamento territoriale ARPAL Puglia – Ambito Brindisi (Via Tor Pisana, 114, Brindisi)

? Cpi di Francavilla Fontana: martedì 12 dicembre dalle ore 9:00 e martedì 19 dicembre dalla ore 15.00, presso la Biblioteca Comunale “Giovanni Calò” (Vicolo Castello, Francavilla Fontana)

? Cpi di Ostuni: giovedì 14 e mercoledì 20 dicembre dalla ore 9.00 presso il Centro per l’Impiego di Ostuni (Via S. Giovanni Bosco, 10, Ostuni)

È possibile partecipare agli eventi, aperti al pubblico, previa registrazione da effettuarsi telefonando al numero del Cpi di riferimento, ai seguenti contatti:

CPI DI BRINDISI

Tel. 0831544700

CPI DI FRANCAVILLA F.NA

Tel. 0831544 720 - 0831544716

CPI DI OSTUNI

Tel. 0831544729 - 0831544732 – 0831544735