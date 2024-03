Spostamento centro di controllo aereo Enav di Brindisi: proclamato lo sciopero

BRINDISI - Le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Traporti, Ugl Ta e Fast-Confsal Av hanno indetto una terza azione di sciopero locale di tutto il personale Enva dell'Area Control Center (Acc) di Brindisi per lunedì 8 aprile 2024, dalle ore 00:01 alle 24:00. Lo sciopero è stato indetto per lo spostamento della fornitura dei servizi di controllo dello spazio aereo appartenente alla Fir (Flight Information Region) di Brindisi verso il centro di controllo di Roma e conseguenti ricadute occupazionali ed economiche sul territorio. E inoltre per le ricadute sociali e professionali del piano industriale. Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi minimi previsti per legge, secondo l'elenco dei voli predisposti dall'Enac sulla base della normativa in vigore, nonché tutti i voli da e per l'aeroporto di Verona Villafranca.

Le sigle sindacali coinvolte ricordano come lo scorso 8 marzo, presso la Camera dei Deputati, si sia discussa un'interpellanza urgente a prima firma del deputato brindisino Mauro D'Attis (Forza Italia), insieme agli onorevoli Caroppo, Congedo, De Palma, Di Mattina, Iaia e Maiorano in rappresentanza di tutto il territorio pugliese. L’interpellanza ha toccato tutti i punti controversi del piano industriale Enav, che sono alla base delle azioni di protesta e di opposizione da parte dei sindacati. Ecco i punti: riqualificazione del Centro di controllo di Area di Brindisi in Centro di controllo torri remote, di fatto una dequalificazione dei servizi forniti nel centro stesso; progetto torri remote in forte ritardo: ad oggi nessuna torre è ancora stata riallocata nel Centro, nemmeno quella di Brindisi che dista soltanto 500 metri. Il progetto torri remote inoltre presenta pesanti ricadute occupazionali nei territori che si vedranno sottrarre i servizi forniti in loco.

Ancora, sempre stando all'analisi dei sindacati: piano di assunzioni, da parte di un ente con governance ministeriale, previste prevalentemente per le sedi del Centro e del Nord Italia; assegnazione ad Enav s.p.a. di fondi europei con vincolo di destinazione di 5 anni per il territorio di Brindisi (circa 35 milioni di euro), che non verrebbero utilizzati in loco. L'interpellanza ha annunciato che tale situazione verrà portata all'attenzione della Corte dei Conti; riduzione della capacità di recovery in caso di avaria parziale o totale dei sistemi radar, con conseguente riduzione della capacità di fornire servizi; mancanza di investimenti in infrastrutture, personale e software per far fronte al previsto aumento di traffico dei prossimi anni (l'attuale sistema operativo è uno dei più obsoleti in Europa ed ha più di 20 anni); quotazione in Borsa, che ha reso Enav una società "quasi privata" (cit.) pur fornendo un servizio pubblico essenziale in regime di monopolio; un piano industriale fortemente penalizzante nei confronti del Mezzogiorno, nonostante le indicazioni dell'Europa e contro la linea stabilita dallo stesso Governo.

Le sigle sindacali "ringraziano i politici pugliesi per l'impegno a mantenere alta l'attenzione sulle criticità delle scelte operate da Enav S.p.A., e confermano lo sciopero, che fa seguito a quelli già effettuati, stante l'assordante silenzio dei vertici di Enav. Sottolineano inoltre gli enormi danni per le famiglie dei lavoratori e per il territorio e rilanciano una proposta di modifica del piano industriale, che preveda la coesistenza del Centro di Controllo di Brindisi con l'Hub delle torri remote, proposta di gran lunga migliorativa del piano industriale poiché garantisce, tra l'altro, maggiore flessibilità e resilienza al Sistema Italia di Assistenza Volo. L'ultimo confronto con l'azienda risale allo scorso 4 dicembre 2023 e da allora solo un silenzio assordante. Oggi ricorre il sesto anniversario dalla presentazione di questo sciagurato piano industriale: 6 anni di dubbi e 6 anni di incertezze. I lavoratori di Brindisi, le loro famiglie ed il territorio pugliese non meritano tutto questo".