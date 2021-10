"Stipendi e poket money non corrisposti": protestano i lavoratori del Cas Green Garden

Stato di agitazione e una giornata di sciopero per i 20 lavoratori della cooperativa sociale Acquarinto, titolare, per conto conto della Prefettura di Brindisi, dell’appalto per la gestione del Cas Green Garden di Carovigno. Promotore dell’iniziativa il sindacato Cisl Fp, a causa, da quanto si apprende da una nota dell’organizzazione sindacale, della manata percezione dello stipendio da giugno 2021 e la mancata corresponsione del poket money da agosto 2021, ai circa 150 ospiti della struttura.

“Una situazione veramente assurda e paradossale”, commenta il segretario generale della Cisl Fp Brindisi-Taranto, Luiggi Verardi, il quale rimarca che “i lavoratori e le loro famiglie sono oramai esausti, molti di loro, con figli minori, in difficoltà veramente estreme, praticamente sul lastrico, costrette a chiedere, pur lavorando ed a discapito della propria dignità, aiuto a parenti ed amici per il quotidiano e comunque a fare i conti con i loro creditori ai quali poco importa della propria temporanea indigenza”.

“In provincia di Brindisi – prosegue Verardi - è diventata oramai prassi consolidata, per le tante cooperative sociali che lavorano nel pubblico, riversare sui lavoratori le difficoltà economiche dell’impresa che, in molti casi, equivale a dire, pago gli stipendi ai dipendenti quando mi saldano le fatture. Fatto ancor più grave, a nostro avviso, che dette inadempienze contrattuali accadano proprio all’interno di un appalto il cui committente è la Prefettura di Brindisi e dalla quale, confidiamo, avere puntuale riscontro in tempi brevi”.

Per questo motivo il sindacato ha proclamato lo stato di agitazione a partire da lunedì prossimo (25 ottobre). “I lavoratori, come legittima forma di protesta - precisa il sindacato - garantiranno esclusivamente i servizi essenziali sino alla giornata di sciopero indetta per il 4 novembre 2021, con sit-in nella piazza antistante la Prefettura di Brindisi”.