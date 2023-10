Brindisi Multiservizi, di nuovo grana stipendi: i sindacati proclamano lo stato di agitazione

BRINDISI – I sindacati proclamano un nuovo stato d’agitazione dei lavoratori della Brindisi Multiservizi e l’apertura della fase di raffreddamento del personale. Le segretarie unitarie di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil denunciano “l’ennesimo mancato pagamento, nei termini sanciti dal contratto collettivo nazionale Multiservizi, della mensilità di settembre 2023, situazione che ormai perdura da tempo”.

Le istanze sindacali sono contenute in una lettera indirizzata al sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, alla partecipata e per conoscenza a prefettura, questura e commissione di garanzia per gli scioperi. I sindacati rimarcano uno stato di “insofferenza diffusa tra i lavoratori e le lavoratrici che non hanno più una data certa di erogazione dello stipendio e versano in serie difficoltà economiche”.

Inoltre chiedono un incontro urgente al sindaco, all’assessore al ramo, Livia Antonucci, e all’amministratore della Bms, Gianvito Morelli, per la giornata di mercoledì 25 ottobre, presso il Comune di Brindisi, “per meglio conoscere la reale situazione economica e provvedimenti che si vorranno assumere”. Seguirà un'assemblea retribuita con tutti i lavoratori in Piazza Matteotti.

La questione stipendi si era già posgta la scorsa estate, quando i sindacati diedero vita ad analoghe iniziative di protesta.