Stipendi in ritardo alla Brindisi Multiservizi, una seduta per discutere dei problemi

BRINDISI - Stipendi versati in ritardo ai dipendenti della Brindisi Multiservizi, dopo l'intervento del Cobas, anche la politica brindisina si interessa alla questione. Gianluca Quarta (Forza Italia), in qualità di vice-presidente della commissione Bilancio, ha chiesto ufficialmente questa mattina (mercoledì 31 agosto) al presidente Dosio Prete la convocazione urgente e straordinaria, alla presenza di sindacati, assessori, dirigenti e amministratore unico della partecipata, di una seduta per discutere dei problemi gestionali che attanagliano la Brindisi Multiservizi, con particolare riguardo ai sistematici ritardi nei pagamenti dei lavoratori.

La questione era stata sollevata ieri, 30 agosto, dal segretario provinciale del sindacato Cobas di Brindisi, Roberto Aprile, che per oggi (mercoledì 31 agosto), a partire dalle ore 11.30, ha organizzato un sit in di protesta di lavoratori e lavoratrici in piazza Matteotti, all’esterno del Comune di Brindisi, dove è in programma un incontro con la vice sindaca Elena Tiziana Brigante e l'assessore al Bilancio e alle partecipate, Francesco Saponaro.

"In una riunione precedente con il Cobas – si legge in una nota a firma di Roberto Aprile - dopo mesi di discussione, il Comune aveva preso la decisione di anticipare il pagamento delle fatture alla Bms lasciando a dopo l'accertamento di eventuali differenze. E' bastato l’arrivo del pagamento della quattordicesima - rimarca Aprile - per mandare tutto a gambe in aria e provocare un disastro".

Secondo l'organizzazione sindacale, "quello che Bms riceve dal Comune non basta ad assicurare una liquidità sufficiente al pagamento degli stipendi, perché problemi come quello di nuove attività e incremento delle attività esistenti non si sono ancora verificate". In una situazione analoga si trovano anche altre attività svolte da Bms al di fuori di quelle programmate, fra cui la gestione del dormitorio per migranti in via Provinciale San Vito, "che trovano difficoltà ad essere pagate e che dopo anni diventano variazioni di bilancio da approvare in consiglio comunale con tutto quello che ne consegue".