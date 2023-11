"Stp e corse fantasma, preoccupati per l'eventualità di bloccare i premi di produzione"

Riceviamo e pubblichiamo una nota firmata dal segretario provinciale di Brindisi del sindacato Faisa-Cisal, Massimiliano Fiorino.

In qualità di rappresentanti dei lavoratori della Stp Brindisi (Società Trasporti Pubblici ) esprimiamo profondo dissenso nonché preoccupazione in merito a quanto emerso nei numerosi articoli e comunicati pubblicati nei giorni scorsi su tutte le testate giornalistiche e social secondo i quali il presidente della provincia di Brindisi Matarrelli per conto dell’ente socio maggioritario, avrebbe intenzione di bloccare l’erogazione dell’eventuale premio di risultato aziendale al fine di colmare, in parte, l’importo (non ancora quantificato) delle presunte corse rendicontate ma non effettuate.

Tale decisione andrebbe a peggiorare notevolmente il clima di grande incertezza in cui versa da diversi mesi la Stp Brindisi e come sempre accade in questi casi le ripercussioni che ne derivano ricadono sui lavoratori che, a prescindere dai legittimi accertamenti che l’ente socio stia effettuando, ogni giorno svolgono il proprio lavoro con dedizione, sacrificio, senso di appartenenza e che si trovano oggi alla “gogna” mediatica per episodi che, laddove venissero accertati ne andrebbe comunque valutata l’effettiva responsabilità.

Teniamo a sottolineare come la solidità aziendale acquisita negli anni sia anche e soprattutto frutto del lavoro e del sacrificio di ogni dipendente di questa azienda che ogni giorno ha visto aumentare il già elevato numero di fattori di stress che ne hanno minato l’attenzione e la serenità personale, elementi questi dai quali il delicato e particolare tipo di lavoro svolto non può prescindere, ha operato ogni giorno anche in piena emergenza pandemica, ha dovuto fronteggiare la oggettiva carenza di organico e come se non bastasse dovendo contare su una retribuzione già tra le più basse rispetto alle altre realtà di trasporto pubblico locale a livello regionale e nazionale.

È fondamentale rimarcare quanto questa situazione stia influendo negativamente sulla tranquillità dei lavoratori tutti, e per questo continueremo a seguire la vicenda con molta attenzione e saremo pronti a intraprendere ogni azione si renda necessaria a garantire che i provvedimenti disciplinari che sono stati emessi dalla direzione aziendale siano del tutto legittimi e congrui all’effettivo danno arrecato e accertato cosi come d’altra parte faremo di tutto al fine di salvaguardare le condizioni economiche dei lavoratori e la loro dignità a prescindere!

Ci auguriamo infine, che nei prossimi giorni venga approvato il bilancio e istituito il nuovo consiglio d'amministazione. Contestualmente invitiamo enti, soci e direzione aziendale a un confronto con le scriventi per discutere delle problematiche emerse.