Sviluppo turistico legato al mare, l'incontro presso il parco di Punta del Serrone

BRINDISI - Sabato 29 maggio, a partire dalle 10, si svolgerà un incontro all'interno del parco di Punta del Serrone per condividere insieme ad associazioni e cittadini una riflessione sullo sviluppo turistico del litorale partendo dall'ascolto delle esigenze delle realtà che già promuovono attività ed esperienze di fruizione del mare. Saranno presenti il sindaco Riccardo Rossi e l'assessore al Turismo Emma Taveri e alcuni altri rappresentanti della Giunta comunale.

"Crediamo molto nella condivisione e nell'ascolto per lo sviluppo turistico della nostra destinazione. Per questo abbiamo creato Destinazione Brindisi e lanciato il ciclo di incontri 'Partecipa a Destinazione Brindisi' - dichiara l'assessore Taveri - e sono diverse le iniziative già messe in campo in questi primi due mesi. Il mare e le attività legate alla sua fruizione sono un focus importante della nostra strategia, che punta alla valorizzazione della 'città vista mare' anche con l'obiettivo di rendere fruibile al visitatore tutta una serie di attività che già oggi vengono organizzate anche grazie al prezioso contributo delle associazioni. Per questo motivo desideriamo dedicare un incontro in presenza a questo tema, con l'obiettivo di ascoltare le esigenze e i punti di vista di tutti e riflettere insieme su come rendere Brindisi sempre più attrattiva per i viaggiatori interessati a queste attività".

Per una massima condivisione, l'incontro è aperto alla cittadinanza. L'appuntamento è alle 10 presso l'ingresso del parco di Punta del Serrone, zona "Cavallino".