"Taglio ai servizi sociali, chiediamo di incontrare il sindaco"

BRINDISI - "Tagli ai servizi sociali dal Comune di Brindisi": il sindacato Cobas ha organizzato un un sit in, fissato per mercoledì 13 gennaio a partire dalle 8 in piazza Matteotti ,di fronte al Comune di Brindisi. Parteciperanno le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative che operano nei servizi sociali. "In quella occasione - recita un comunicato del Cobas - chiederemo al sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, di incontrare una delegazione di dipendenti delle cooperative per esporre i motivi della protesta".

Roberto Aprile, segretario provinciale del Cobas, elenca i motivi della protesta: il taglio economico del 20% previsto alle cooperative per i 3 mesi di proroga, dal 01.01.2020 al 31.03.2020, poiché "sta ricadendo sui dipendenti con un pericoloso peggioramento della qualità dei servizi offerti alla cittadinanza di cui c’è tanto bisogno; attendiamo con forza la convocazione di una riunione sindacale dove poter discutere questi problemi con il contributo di idee e di possibili progetti da tutti i dipendenti dei servizi sociali, così come il sindaco si era impegnato di fare già da diversi mesi".

Inoltre, Aprile spiega che "attendiamo la data della convocazione in Prefettura per il cambio di gestione, all’interno dell'ambito, del servizio Adi dal Comune di Brindisi alla Asl; alcune cooperative hanno difficoltà per pagare gli stipendi e tredicesime, per questo chiederemo informazioni sullo stato dell’arte. Mercoledì 13 gennaio insisteremo per avere un incontro con il sindaco Rossi per chiudere questa pagina di storia infelice per il Comune di Brindisi. Mai avremmo immaginato che la Amministrazione Rossi potesse arrivare al taglio di servizi sociali fondamentali, come ad esempio quello a difesa di donne e bambini in difficoltà per diversi motivi".