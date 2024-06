"Tct Nanotech focus day": l'azienda si apre agli studenti dell'Its Biotech for life

BRINDISI - Si è svolto lo scorso martedì, 18 giugno, presso la sede di Biotech for life Its academy, il "Tct Nanotech focus day", una lectio magistralis immersiva nell’azienda pugliese che da 20 anni opera nel settore delle nanotecnologie. Dalla voce e dall’esperienza internazionale del managing director Sergio De Rinaldis, gli allievi frequentanti i corsi dell’Its Biotech hanno appreso come un team di ingegneri, chimici e tecnici di laboratorio studiano soluzioni intelligenti per migliorare le proprietà chimiche e fisiche dei materiali, conferendo loro particolari caratteristiche in termini di resistenza, leggerezza e durabilità, a seconda delle specifiche esigenze e delle diverse applicazioni in ambito industriale, civile e commerciale.

Con sede a Brindisi, la Tct Nanotech opera a stretto contatto con il mondo accademico pugliese e quello della ricerca, ha sviluppato negli anni numerosi progetti di R&S, nazionali ed europei, come il progetto Hysy-Multi-phase modelling of nanofluid HYdronic System, i progetti Fontanapulia, Demetra, oltre ad aver prodotto una serie di brevetti basati sulla sintesi di nanoparticelle di ossidi metallici e grafene.

Con convinzione e dedizione, Tct Nanotech contribuisce agli sviluppi della formazione terziaria professionalizzante promossa da Regione Puglia con l’istituzione di dieci istituti tecnologici superiori, attivi in diverse aree, tra cui quello delle biotecnologie. Una nuova frontiera – afferma De Rinaldis – pronto a scommettere sulla necessità irrimandabile di coniugare sviluppo del territorio, crescita di impresa e formazione di personale qualificato, attraverso un’offerta custom made come quella offerta dalla Fondazione Biotech for Life Its Academy. Giovani diplomati, laureati e laureandi, lavoratori con esigenze di upskilling o reskilling possono contare sulla disponibilità di corsi gratuiti ad elevato contenuto tecnico-scientifico e power skills based, quale strada privilegiata per formarsi secondo i needs espressi dalle aziende, sperimentando tecniche e progetti di laboratorio intensivi, prima di svolgere 800 ore di stage, parte integrante delle complessive 1800 su cui si struttura l’intero percorso.

