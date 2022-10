Transizione e costi dell'energia, Confindustria: "Serve testo unico"

Nella seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Attività Produttive, presieduta da Fabiano Amati e Francesco Paolicelli, alla presenza dell'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, è stato ascoltato il parere di Confindustria Puglia sulle proposte di legge "Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica" e "Misure urgenti per il contenimento dei costi del gas delle famiglie pugliesi" e sul disegno di legge "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica".

L’indicazione data da Confindustria, espressa dal presidente dell'associazione degli industriali di Brindisi, Gabriele Lippolis, è di valutare opportunamente l'occasione di dotare la Regione Puglia di un unico testo normativo sul tema, frutto di un maggiore confronto con le parti imprenditoriali, al fine di trovare un punto di incontro, chiedendo, quindi di rinviare l'esame ad una prossima seduta di Consiglio, rispetto a quella già calendarizzata per domani (martedì 18 ottobre).

Pur incontrando alcune difficoltà su quale testo far ricadere la scelta di esprimersi in maniera più dettagliata, rispetto alle tre proposte normative avanzate, Confindustria si è detta pronta a lavorare sul progetto di legge dell'assessorato allo Sviluppo Economico, apportando delle integrazioni che vanno a recepire e salvaguardare i principi e i contenuti delle altre due proposte di legge.

Sul tema è intervenuto anche il coordinatore del gruppo tecnico di Confindustria Puglia, ribadendo quanto sia importante in questo momento storico, che la Puglia sia la prima Regione italiana a legiferare in tal senso, dotandosi di una legge che sia un grande contenitore in cui tutto l'articolato che la compone sia preceduto da una riproposizione delle definizioni di ciò che va normato, con l'integrazione dei termini di approvazione, in cui va esaltato il potere di negoziazione della Regione come strumento per comporre gli eventuali conflitti.

La proposta di rinviare l'esame delle proposte di legge non è stata accolta favorevolmente dall'assessore Delli Noci, che invece si è dimostrato pronto e disponibile ad accogliere le proposte emendative e integrative degli industriali di Puglia, al fine di trovare una sintesi su un unico testo. L'urgenza di legiferare scaturisce dal bisogno di rendere protagonisti i territori in un momento in cui per interessi vari verranno triplicati gli insediamenti energetici.