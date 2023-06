Trasporti, la Fit-Cisl di Brindisi ha il suo nuovo segretario territoriale di categoria

BRINDISI - La Fit-Cisl di Brindisi ha il suo nuovo segretario: Pancrazio Nuzzo. E' stato nominato ieri, giovedì 8 giugno 2023, alla guida della categoria dei trasporti della Fit-Cisl, durante il comitato direttivo che si è tenuto nella sede di Brindisi, in via Bastioni Carlo V. In tale sede erano presenti il segretario regionale Franco Spinelli, il segretario amministrativo Tonia La Sorsa, il segretario Tpl Nicola Merico, il segretario Ust-Cisl Gianfranco Solazzo e Antonio Baldassarre, per procedere alla nuova nomina del segretario territoriale di categoria. Dopo una ampia e importante discussione su tematiche attinenti il comparto si è successivamente passati alla elezione di Pancrazio Nuzzo, chiamato a rappresentare la categoria per i prossimi anni a venire.