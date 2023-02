Turismo: Fasano entra nella top 5 delle mete pugliesi preferite dai visitatori

MILANO – Il quinto posto nel numero di presenze e di arrivi: Fasano è nella top five delle mete pugliesi preferite dai viaggiatori di ogni parte del mondo. Lo dicono i dati dell’Osservatorio del turismo di PugliaPromozione e relativi a tutto il 2022, diffusi in queste ore alla Bit, la Borsa internazionale del turismo in corso a Milano.

"I dati definitivi confermano quelli già diffusi nei mesi scorsi e relativi alla prima parte dello scorso anno – dice il sindaco Francesco Zaccaria – Numeri che testimoniano la crescita del nostro territorio e frutti di una laboriosità e operosità che parte da lontano e che condividiamo con il grande lavoro quotidiano svolto dai nostri operatori, veri artefici di questo risultato. Un risultato che, però, lo ribadiamo ancora una volta, è solo un traguardo intermedio che deve spingerci a lavorare ancora di più e meglio verso un turismo di qualità che integri insieme sostenibilità, rispetto del territorio, esigenze dei viaggiatori in rete con le amministrazioni del circondario per la promozione e la valorizzazione di tutto il comprensorio della Costa dei trulli. Un comprensorio di cui Fasano «è la vetrina per eccellenza della Puglia – sottolinea Aldo Patruno, direttore del Dipartimento turismo e cultura della Regione Puglia – a cui oggi attribuiremo responsabilità ulteriori nella evoluzione del turismo pugliese perché a Fasano è stato fatto un lavoro straordinario che ha mescolato insieme patrimonio culturale materiale e immateriale, mare meraviglioso con le bandiere blu, strutture ricettive di assoluta eccellenza nazionale e internazionale. Oggi dobbiamo fare un passo ulteriore in avanti: diversificare ancora il prodotto e lavorare su enogastronomia, natura, paesaggio, cammini, cicloturismo e la valorizzazione ulteriore del patrimonio culturale puntando su qualificazione dei servizi, delle infrastrutture, delle competenze professionali. Questa è la sfida che abbiamo di fronte per realizzare quello che nella nuova programmazione regionale abbiamo chiamato welfare turistico, cioè un turismo che deve puntare a migliorare la qualità della vita dei cittadini di Fasano e della Puglia intera perché più i cittadini vivono bene e più saranno ospitali e accoglienti e quindi i visitatori arriveranno più copiosi, ma non in termini quantitativi, ma di qualità della domanda che è l’obiettivo a cui punteremo con forza nei prossimi anni".

"Il 2022 è l’anno record per il turismo a Fasano: per la prima volta la nostra città è quinta tra le destinazioni pugliesi – sottolinea l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi – L’accoglienza è merito dei cittadini fasanesi, è da sempre nel loro dna. La forza invece appartiene tutta alle eccellenti imprese del turismo e a chi sceglie di investire nella nostra città. Noi siamo grati per tutto questo e continueremo a lavorare con coraggio e determinazione per una città più viva, innovativa e organizzata. Sappiamo che c’è molto da fare e che niente è mai abbastanza in un territorio vasto e complesso, ma siamo orgogliosi di casa nostra e siamo tutti in costante cammino verso il futuro".

"Fasano è una delle destinazioni che sta lavorando in modo eccelso - dice l’assessore regionale al turismo, sviluppo e impresa turistica - Per la Puglia è un elemento di riferimento significativo perché è aperta a costruire in rete con le altre realtà vicine la destinazione turistica del territorio della Valle d’Itria e della Costa dei Trulli".