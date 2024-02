Turismo in Puglia: dopo il covid nessun'altra provincia è cresciuta così

BRINDISI - I Comuni brindisini partecipano alla Borsa internazionale del turismo 2024, in fase di svolgimento nel capoluogo lombardo, forti dei dati recentemente diffusi da Puglia Promozione, l'agenzia regionale del turismo.

Nel 2023 la provincia di Brindisi ha registrato 590mila arrivi turistici con più di 2 milioni di presenze, affermandosi al terzo posto pugliese dopo le aree di Lecce e Bari.

Rispetto al 2022, il Brindisino ha registrato un incremento del 9 percento per gli arrivi e del 4,5 percento in riferimento alle presenze. Ha fatto meglio solo Bari (rispettivamente +12 e + 6,5 percento).

I dati di Brindisi aumentano ancora di più se rapportati al 2019 pre-pandemico: in quattro anni gli arrivi sono cresciuti di 16,5 punti percentuali e le presenze di 10,5.

Fra le prime quindici mete su scala regionale, sono tre le principali destinazioni della provincia tracciate da Puglia Promozione: Fasano si affaccia al quinto posto (quasi 177mila arrivi e ben 679mila presenze); Carovigno è nona (92mila arrivi e 558mila presenze), mentre Ostuni è undicesima (144mila arrivi e 517mila presenze).

La cultura e le esperienze dei turisti

C'è ancora molto da lavorare sul marketing per far conoscere il patrimonio paesaggistico-culturale provinciale. Nel report, tra le destinazioni più conosciute in quest'ottica, spiccano solo Ostuni e Brindisi.

Buoni, invece, i risultati rilevati dall'indicatore Sentiment Index, che esprime il giudizio complessivo dei turisti rispetto alla loro esperienza. Tale ricerca è basata sull'analisi semantica dei contenuti on line presenti sulle principali paittaforma Ota (agenzia di viaggio on line) fra attrazioni, ricettività, locali e ristorazione. Il risultato del Brindisino, al pari del Leccese, è il migliore della regione con un valore di 88,2 punti su 100 con 194mila contenuti totali analizzati. Un dato, quest'ultimo, cresciuto dello 0,7 percento rispetto al 2022.

