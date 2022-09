Arriva anche a Brindisi Sky Glass: ecco i punti vendita dove andare a provarla

Sky Glass a Brindisi la trovi qui:

Negozio Sky | Le Colonne - SS7, 712 - 72100 Brindisi (Br)

Negozio Sky Service | Tecnologie e Servizi Srl - Via Palmiro Togliatti, 22\32 – 72100 Brindisi (Br)

Fin dalla nascita, Sky ha trasformato il modo di raccontare lo sport, di fare informazione e intrattenimento, ma ha anche introdotto tante piccole e grandi innovazioni che hanno rivoluzionato l’esperienza di visione di milioni di famiglie. Con il lancio di Sky Glass, Sky reinventa ancora una volta il modo di vivere la TV e scrive una nuova pagina della sua storia. Come uno smartphone è più di un telefono, così Sky Glass è molto più di una televisione. È infatti la prima piattaforma ad integrare completamente i contenuti: da quelli dei principali canali nazionali in chiaro a quelli dei player globali come Netflix, Disney+, Prime Video, Dazn, oltre a quelli dell’offerta Sky.

Oggi le persone devono orientarsi tra offerte diverse e spesso non riescono ad avere i propri contenuti preferiti a portata di mano. La rivoluzione dello streaming ha infatti dato infinite possibilità di scelta, ma ha anche complicato la vita delle persone: le app non sono collegate fra loro, le esperienze sono frammentate e spesso si finisce per passare più tempo a cercare contenuti che a goderseli. Sky Glass nasce proprio per semplificare questa complessità, ad esempio agli abbonati Sky basterà dire “Ciao Sky” e pronunciare il nome del proprio attore preferito per veder comparire sulla schermata tutti i suoi film disponibili tra i cataloghi di Sky e delle diverse app.

Un device tecnologicamente all’avanguardia che combina funzionalità e bellezza. Al suo interno integra una soundbar Dolby Atmos per un audio da favola e uno schermo 4K Ultra HD Quantum Dot in grado di visualizzare oltre 1 miliardo di colori. È disponibile in 3 differenti formati, quelli più ricercati, e 5 colori e il suo design è creato per adattarsi al meglio allo stile personale di ciascuno e a ogni ambiente della casa. Sky Glass è alla portata di tutti e può essere acquistato soltanto insieme all’abbonamento Sky “Intrattenimento Plus” - che comprende Sky TV più Netflix - anche con la comodità del pagamento in rate mensili.

È, inoltre, un prodotto in linea con l’impegno di Sky per la tutela dell’ambiente, essendo la prima TV al mondo certificata CarbonNeutral® da Climate Impact Partners.

Il lancio di Sky Glass va a completare la proposition commerciale di Sky. Da qualche giorno, infatti, il portfolio di prodotti e di soluzioni pay tv – NOW, Sky Q, Sky Glass – è davvero completo e in grado di soddisfare tutti i diversi modi di vivere l’intrattenimento. A tutto questo si aggiunge Sky Wifi, la rete fissa più veloce d’Italia secondo Ookla®.

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, commenta: “Ci sono momenti che segnano un vero punto di svolta e il lancio di Sky Glass è uno di questi. La rivoluzione dello streaming ha inaugurato un'età dell’oro per i contenuti ma ha anche reso più complicata la vita delle persone che spesso passano più tempo a cercare un programma che a goderselo. Sky Glass nasce proprio per semplificare tutto questo e offrire un’esperienza di visione semplice e appagante. È la prima tv al mondo certificata Carbon Neutral e rappresenta al meglio la capacità di innovazione tecnologica del gruppo Sky e di Comcast. Sky Glass è la tv che non c’era. Insieme a Now, Sky Q e Sky Wifi rafforza la nostra centralità nel salotto delle famiglie”.­­

Ha preso il via da qualche giorno la campagna di lancio di Sky Glass con una brand ambassador d’eccezione. Sarà infatti Laura Pausini, la più popolare e influente cantante italiana nel mondo, a portarci nel mondo di Sky Glass insieme a quattro suoi amici, protagonisti con lei dello spot: Benedetta Parodi, Bruno Barbieri, Stefano Accorsi e Tommaso Paradiso.

La TV del futuro all’insegna della semplicità

Grazie alla tecnologia Glance, basta passare davanti allo schermo perché Sky Glass si accenda per mostrare immediatamente i contenuti più adatti a voi.

L'intera esperienza di utilizzo parte dalla home page, composta da diverse sezioni in modo da scorrerla in orizzontale e in verticale senza interruzioni. È personalizzata, dinamica e pensata su misura per gli abbonati Sky che potranno anche trovare tutto il loro intrattenimento preferito nella propria Playlist, pronto per essere visto in qualsiasi momento. Basterà premere semplicemente il nuovo tasto “+” del telecomando sul programma che si desidera aggiungere. Inoltre, con la funzione Restart chi torna a casa a show già iniziato, potrà riavviarlo con un semplice click e guardarlo dall’inizio.

Un’altra importante novità è che Sky Glass è una piattaforma pensata per essere usata semplicemente con la voce: agli abbonati Sky basta dire "Ciao Sky" e la TV si accende.

Un’esperienza immersiva grazie all’eccellenza audio-video

La tecnologia Quantum Dot esalta la qualità dell’immagine, garantendo precisione e nitidezza su ogni pixel. Sky Glass identifica e ottimizza aree specifiche all’interno delle singole immagini, per rendere i neri ancora più neri e i colori ancora più brillanti. Sky Glass ha uno schermo HDR con più di un miliardo di colori e una definizione 4K Ultra HD.

Sky Glass trasforma il soggiorno in un cinema, in una sala da concerto o in uno stadio grazie ai sei potenti speaker integrati che indirizzano l’audio sia verso l’alto che frontalmente. In questo modo Sky Glass può offrire un audio Dolby Atmos® in grado di raggiungere ogni angolo della stanza e con un subwoofer progettato per rendere i bassi ricchi e profondi. Tutto questo senza dover acquistare una soundbar separata.

La TV non è mai stata così bella

Sky Glass ha un design all’avanguardia che si abbina a ogni ambiente, è realizzata con materiali di altissima qualità, e la sua struttura è in alluminio anodizzato. È disponibile in tre dimensioni (43", 55" e 65") e in cinque colori – nero, blu, bianco, rosa e verde – e con telecomandi abbinati. È una TV bella da vedere, anche quando non è accesa.

Sky Glass è alla portata di tutti

Sky Glass rende accessibile la sua tecnologia all’avanguardia anche con la comodità del pagamento a rate. È possibile, infatti, scegliere se pagare Sky Glass in un’unica soluzione oppure versando un anticipo e pagare comodamente in 24 o 48 rate, senza interessi, insieme al canone mensile del proprio abbonamento Sky.

È quindi possibile acquistare in un’unica soluzione il modello da 43” a 697 euro, quello da 55” a 995 euro e quello da 65” a 1293 euro. Scegliendo invece il pagamento rateale, si può acquistare la tv da 65” a 23,90 euro al mese, quella da 55” a 17,90 euro al mese e quella da 43” a 11,90 euro al mese [prezzi in 48 rate più anticipo che varia in funzione della dimensione, a partire da 125 euro].

Il tutto esclusivamente con l’abbonamento a “Intrattenimento Plus” che comprende Sky TV, con tutto l’intrattenimento, le serie, i documentari di Sky, più Netflix, a partire da 19,90 euro al mese per 18 mesi.

Al lancio, è possibile avere Sky Glass ad un prezzo promozionale. Ad esempio, si potrà scegliere Sky Glass da 43”, con pagamento in 48 rate, insieme all’abbonamento Intrattenimento Plus, tutto a soli 29,90 euro al mese per i primi 18mesi.

Sky Glass ha una garanzia di due anni e un servizio di consegna standard gratuito.

E per coloro che vogliono guardare Sky in più stanze della casa, aggiungendo al proprio abbonamento il servizio Sky Multiscreen, è possibile acquistare Sky Stream, che permette di godere l’esperienza di Sky Glass su una qualsiasi altra TV compatibile.