San Raffaele, Uil Fpl: "Internalizzazione si svolga in modo equo e trasparente"

CEGLIE MESSAPICA - Il sindacato Uil Fpl chiede un “urgente confronto” sul processo di internalizzazione del personale della Fondazione San Raffaele, dopo l’approvazione della legge regionale in virtù della quale il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica sarà di proprietà e gestione interamente pubblica, rientrando nell'organizzazione funzionale della Asl di Brindisi. Il segretario generale della Uil Fpl, Gianluca Facecchia, scrive al governatore Michele Emiliano, al consigliere regionale Mauro Vizzino (presidente Terza commissione assistenza sanitaria e sociale), al direttore generale dell’Asl Brindisi e al San Raffaele.

La lettera “è a favore del personale della Fondazione San Raffaele, la quale ha svolto, nel corso degli anni, la propria missione grazie alle qualità del personale sanitario e non, che ha prestato il servizio in maniera diligente e con un alto profilo professionale, umano e scientifico, gradito e valorizzato dall'utenza stessa”.

La Uil Fp, si discosta “dalle polemiche avvenute in questi giorni riguardanti la gestione del servizio e chiede di evitare strumentalizzazioni o strategie che non portano ad alcun risultato”. “Chiediamo altresì - scrive Facecchia - che si vigili con la massima attenzione sul percorso che prevede il processo di internalizzazione, nel rispetto dell’attuale quadro normativo”.

Il sindacato auspica “un urgente confronto tra le parti a tutela di tutti i lavoratori con maggior attenzione a rischio di esclusione della platea non contemplata nel Ccnl sanità pubblica”.

“La segreteria Uil Fpl Brindisi - conclude Facecchia - richiama l’attenzione di tutti i livelli politici regionali, su un servizio di vitale importanza per la comunità, nonché di eccellenza, auspicando da parte dell’Asl di Brindisi una celere attivazione di un tavolo di confronto monotematico per un dialogo costruttivo, al fine di tranquillizzare l’utenza e i lavoratori tutti, garantendo a questi ultimi di continuare a prestare la propria opera senza ripercussioni”. “Contestualmente, chiediamo un’audizione in Terza Commissione Sanità affinché il processo di internalizzazione si svolga nella maniera più equa e trasparente possibile”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui