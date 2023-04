Il vento e il mare occasione di sviluppo per le imprese: workshop a Brindisi

BRINDISI - Il vento e il mare possono diventare per le imprese pugliesi occasione di sviluppo e specializzazione grazie ai parchi eolici offshore da realizzarsi nei mari del Mezzogiorno nei prossimi anni. La catena delle forniture e dei servizi per l’industria dell’energia del vento sarà al centro del workshop ‘Eolico marino galleggiante, le opportunità per la supply chain locale’, in programma martedì 4 aprile alle 11 nella sede di Confindustria Brindisi.

Durante l’incontro, Renantis (prima Falck Renewables) e BlueFloat Energy, partner paritetici della joint venture che sta promuovendo la realizzazione di parchi eolici marini galleggianti in Puglia, incontreranno le imprese associate a Confindustria Puglia (promotrice dell’evento), interessate a cogliere queste opportunità.

La Puglia, infatti, grazie alla potenza del vento e alla conformazione dei suoi fondali, si conferma strategica per l’eolico marino galleggiante: il sistema virtuoso generato da questa tecnologia con lo sviluppo di nuove attività e investimenti infrastrutturali specifici può portare alla produzione di benefici diretti e indiretti a lungo termine per l'economia pugliese. Ulteriore tassello dell’approccio inclusivo e aperto alle istanze del territorio di Renantis e BlueFloat Energy, il workshop sarà anche l’occasione per presentare i progetti di eolico marino galleggiante in Puglia (Kailia Energia e Odra Energia) e in Calabria (Minervia Energia), approfondendo le opportunità per la filiera industriale locale, anche nei tempi e nelle modalità di coinvolgimento delle imprese.

L’incontro sarà aperto dai saluti del presidente di Confindustria Brindisi e delegato Energia di Confindustria Puglia Gabriele Menotti Lippolis. Seguiranno gli interventi del direttore generale Eolico marino Italia per il partenariato Renantis-BlueFloat Energy Ksenia Balanda, dell’Offshore Wind Business Development manager di Renantis Angela Ariatti e dell’Head of Development and JDA Italia di Renantis Gianluca Cipolletta. A moderare il workshop il giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia Francesco G. Gioffredi.