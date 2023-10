Vicenda Stp Brindisi, fine corsa per l'attuale amministrazione

BRINDISI - Si è tenuta in data odierna (venerdì 27 ottobre 2023) la seduta dell'assemblea ordinaria dei soci azionisti di Stp Brindisi, nel corso della quale, preso atto delle dimissioni dalla carica formalizzate dalla componente del consiglio di amministrazione Alessandra Cursi e dal presidente Salvatore Tomaselli, si è proceduto alla revoca della consigliera Serena Carlucci. 'aAssemblea è stata aggiornata al 16 novembre 2023 per l'approvazione del bilancio 2022 e per la nomina del nuovo organo di amministrazione.

Salvatore Tomaselli, nell'occasione, ha espresso il proprio ringraziamento a tutte le componenti aziendali, lavoratori, management, organizzazioni sindacali, collegio sindacale e agli enti soci, nonché alle istituzioni locali e regionali per la proficua collaborazione sviluppata in questi due anni al servizio del trasporto pubblico locale e dei suoi utenti.

Toni Matarrelli, in qualità di presidente della Provincia di Brindisi nonché socio di maggioranza dell'azienda, nel ringraziare il presidente dimissionario e l'intero cda "per l'impegno profuso con integrità e competenza guidando la Stp nella difficile fase post pandemia", ha ribadito la propria volontà "ad operare per il rafforzamento di una realtà di grande rilevanza per un servizio essenziale quale è la mobilità dei cittadini".