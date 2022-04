Vinitaly: Tenute Lu Spada riceve un premio internazionale per l’etichetta di Fuoco Rosa

BRINDISI - L’etichetta di Fuoco Rosa, il rosato da Negroamaro e Susumaniello di Tenute Lu Spada, si aggiudica il secondo posto in assoluto nella categoria Rosati al 26° Vinitaly design international packaging competition. Con il claim “la narrazione comincia dal packaging” una giuria internazionale di designer, art-director e giornalisti ha scelto il miglior abbigliaggio di vino, olio, birra e distillati. In gara c’erano 287 confezioni per 14 categorie.

La veste grafica del rosato della cantina brindisina, opera dello studio creativo GFC Associati, riporta un breve testo poetico scritto con un carattere che rimanda a quello delle vecchie macchine per scrivere. Un omaggio, insieme all’etichetta del bianco Grigiombra, a Vittorio Bruno Stamerra, decano dei giornalisti pugliesi e fondatore di Tenute Lu Spada insieme a Carmine Dipietrangelo, che non nasconde la propria soddisfazione. Il riconoscimento verso il contenitore arriva dopo quello verso il contenuto: Fuoco Rosa è infatti stato premiato con Tre Viti e mezzo da Vitae 2022, la guida vini dell’Associazione Italiana Sommelier.

L’azienda vitivinicola adiacente al lago del Cillarese, che anche sulle idee di Vittorio sulla valorizzazione dell’anima contadina della città basa il suo operato, ha dedicato al giornalista due delle sue produzioni con nomi ed etichette ispirate all’arte e alla poesia, ed a lui dedica anche questo importante riconoscimento internazionale.

All’interno di Vinitaly, in programma da 10 al 13 aprile, Tenute Lu Spada è stata selezionata dal giornalista americano Ian D’Agata ed è entrata far parte di Micro Mega Wines, la nuova sezione dedicata ai vini nati da varietà d’uva e terroirs unici. Philonianum, rosso da Susumaniello prodotto dalle Tenute, sarà protagonista in una degustazione internazionale in fiera il giorno 12 aprile.