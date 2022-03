Rilancio economico: il viceministro Pichetto Fratin a Brindisi

BRINDISI - “Il viceministro allo sviluppo economico Pichetto Fratin sarà a Brindisi lunedì 7 marzo per incontrare gli operatori economici e i rappresentanti istituzionali del territorio. Lo ringrazio, quindi, per aver dato seguito alla mia richiesta: la sua presenza nella città di Brindisi testimonierà l’attenzione del governo per il nostro territorio e per le prospettive per il suo futuro”. Lo rende noto il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“L’agenda del viceministro – aggiunge- prevede per lunedì una visita alla Camera di Commercio di Brindisi e in seguito, alle ore 12.00, un incontro istituzionale in Prefettura con gli operatori economici, i sindacati e i rappresentanti del territorio. La visita alla Camera di commercio sarà sicuramente l’occasione per dialogare proficuamente sul processo di fusione con la Camera di Commercio di Taranto e l’incontro in Prefettura, invece, vedrà al centro i temi dello sviluppo portuale, dell’aeronautica, delle politiche energetiche e della sfida del Pnrr”.

“Sarà, perciò, un primo importante confronto in un momento in cui a livello nazionale ci si appresta a compiere scelte che avranno un forte impatto sul territorio. Ringrazio il viceministro, il prefetto di Brindisi e il commissario della Camera di commercio –conclude D’Attis- e sono certo che avvieremo una collaborazione virtuosa per il rilancio economico della nostra provincia”.