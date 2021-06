Decarbonizzazione e sostenibilità: webinar organizzato dal Ditne

Giovedì 10 giugno alle ore 18 in diretta streaming dialogo a tre voci con i responsabili di settore per Enel e A2A e con un docente dell’Università di Padova

Giunge alla terza tappa il percorso del ciclo di webinar monotematici “Le parole della sostenibilità”, organizzato dal Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia (Ditne) e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, con la partecipazione delle principali aziende del settore, media partner la testata specialistica “Quotidiano Energia”. Il tema scelto è la “Decarbonizzazione”, ovvero il passaggio dal fossile al rinnovabile, momento decisivo per agevolare un’effettiva transizione ecologica, ma da realizzare gradualmente e attraverso processi che non pregiudichino stabilità, resilienza ed efficienza delle reti. In particolare, in questa prospettiva, il carbone sarà sostituito dal gas naturale.



Giovedì 10 giugno p.v. a partire dalle ore 18, le domande del moderatore Carlo Maciocco, vice capo servizio di “Quotidiano Energia” e le sollecitazioni del pubblico social saranno base e spunto per gli interventi dei relatori Nicola Bracaloni, responsabile Operation & Maintenance Coal Italia di Enel Produzione, Caterina De Masi, responsabile Divisione Sviluppo Impianti di generazione A2A, e Giuseppe Zollino, professore di Tecnica ed Economia dell’Energia all’Università di Padova. Diversi gli aspetti da affrontare nel corso dell’incontro: dal contributo delle diverse tecnologie per il raggiungimento degli obiettivi che progressivamente porteranno alla decarbonizzazione, alla chiusura delle centrali a carbone e mercato della capacità, al DL Semplificazioni e iter autorizzativi da snellire, al nodo socio-occupazionale e infine, al ruolo dell’idrogeno come fonte di energia carbon free.



L’iniziativa “Le Parole della Sostenibilità” nasce dalla convinzione che per il successo delle strategie messe in campo in ambito pubblico e dalle principali realtà produttive del Paese nel percorso verso la transizione ecologica sia necessario creare occasioni di coinvolgimento di tutti gli stakeholders – imprese, progettisti, istituzioni, comunità locali – e favorire un confronto partecipato e autorevole sulle sfide che questa transizione comporta. La rassegna prevede incontri con cadenza quindicinale fino a dicembre 2021, fruibili in diretta streaming sui canali social degli organizzatori e dei partner.