Wedding Awards 2024: settimo successo di fila per Salento Casa

BRINDISI - Per il settimo anno consecutivo, Salento Casa, attività collocata in via Cappuccini, ha vinto i Wedding Awards di matrimonio.com per il settore "bomboniere". Si tratta di un importante riconoscimento per una delle realtà economiche ormai tra i punti di riferimento della città al servizio di chi desidera convolare a nozze.

Nello specifico, i Wedding Awards sono dei premi relativi alle espreienze degli utenti sulla nota piattaforma che si assegnano in base al numero di recensioni e alla qualità delle valutazioni. Come dice il nome del sito, matrimonio.com, infatti, è un sito che accoglie tutte quelle persone desiderose di trovare risposte ai propri dubbi nel settore wedding.

"Grazie di cuore a tutte le coppie che hanno scelto le nostre bomboniere per rendere ancora più speciale il loro grande giorno - afferma lo staff di Salento Casa -. Il vostro amore e la vostra fiducia sono la nostra più grande ricompensa - prosegue, rivolgendosi ai clienti -. Continueremo a impegnarci per offrirvi prodotti unici e servizi impeccabili. Grazie per aver reso possibile questo straordinario successo".

Le categorie presenti nella selezione sono le seguenti: banchetto, catering, fotografia, video, musica, auto matrimonio, trasporto invitati, partecipazioni, bomboniere, fiori e decorazioni, animazione, wedding planner, torte nuziali, sposa e accessori, sposo e accessori, bellezza e benessere, gioielleria, luna di miele e altri servizi.

