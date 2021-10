Mesagne, musica e divertimento nel weekend al GolosOasi di piazza Orsini del Balzo

MESAGNE- Siete pronti per il week end targato Gianluca Dellomonaco? Un fine settimana anticipato e allungato perché il GolosOasi ama stupire e viziare i propri clienti. E allora tenetevi pronti. Ecco il calendario eventi del risto-pub di piazza Orsini del Balzo che si svolgeranno all'esterno, con disponibilità di sala interna solo su esibizione di green pass.

Si inizia giovedì 7 ottobre alle 21 con la cena latina a ritmo di salsa, bachata e kizomba in cui il risto-pub propone un menu a base di paella, tapas e sangria, oltre alla possibilità di scelta alla carta. Info e prenotazioni: 349 19 33 124.

Siete fan di Claudio Baglioni? E allora non potete perdere l’appuntamento di venerdì 8 ottobre dalle 21 con il tributo a uno dei più amati cantautori italiani: Giuseppe Panarelli canta Claudio Baglioni, ConVoi. Per info e prenotazioni 347 055 4701.

Il risto-pub ha anche pensato al vostro sabato 9 ottobre. Cos’ha preparato Gianluca Dellomonaco per i propri clienti? Il mambo italiano con Nico Tursi e Luis Sax, una cena spettacolo in musica per riprendere le vecchie abitudini del sabato sera. Start ore 21, per info e prenotazioni: 349 193 3124.

E la domenica 10 ottobre? Il risto-pub propone l’atteso Happy time dalle 18 alle 24 allietato dalla musica italiana, salsa, bachata e kizomba di Latin J e Nico Tursi. Info e prenotazioni: 349 193 3124.