Zona Pip di Francavilla Fontana, un incontro per parlare di nuovi scenari

FRANCAVILLA FONTANA - Il futuro della Zona Pip di Francavilla Fontana, le criticità esistenti nell’area e nuovi scenari per la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo francavillese. Sono questi i temi principali affrontati nel corso dell’incontro tenutosi lunedì 17 maggio a Castello Imperiali tra l’Amministrazione Comunale e l’associazione rete imprese Villa Franca con la partecipazione del presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis. Si è trattato di un confronto da cui è emersa chiara una linea comune che intende rilanciare il ruolo della Zona Pip, anche alla luce delle nuove opportunità offerte dalla Zona Economica Speciale e da altri strumenti finanziari in arrivo nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Per l’Amministrazione Comunale sono intervenuti il sindaco Antonello Denuzzo, gli assessori Antonella Iurlaro, Nicola Lonoce, Domenico Magliola, Antonio Martina e il presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi. “In questi mesi abbiamo avviato un profondo rinnovamento della Zona Pip dal punto di vista urbanistico e dei servizi. Abbiamo dato un nuovo respiro all’area produttiva – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – introducendo la possibilità di nuovi insediamenti di carattere commerciale e intervenendo sulla pubblica illuminazione. Ora siamo al lavoro per la definizione dei nuovi lotti insediativi e per superare le altre criticità che insistono nell’area. L’incontro – conclude il sindaco – è stato utile per comprendere le ulteriori esigenze degli imprenditori e programmare nuove progettualità funzionali alla crescita della Città”.

Rete imprese Villa Franca è intervenuta con una delegazione di imprenditori e tecnici guidati dal presidente dell’associazione Franco Fullone, dal vice-presidente Vincenzo Di Castri e dal membro del comitato di gestione e promotore dell’incontro Alessandro Arnesano. “Siamo soddisfatti dell’interlocuzione avviata con l’Amministrazione Comunale. La nostra associazione – dichiara il presidente Franco Fullone – ha come primo obiettivo migliorare la fruizione dell’area e avviare processi di innovazione capaci di attrarre nuove aziende. Far crescere la Zona Pip, ma anche la zona Asi, vuol dire consentire a Francavilla Fontana di acquisire una centralità strategica nel contesto provinciale e regionale. L’Amministrazione Comunale ha risposto puntualmente alle nostre domande e non possiamo che esprimere un plauso per gli importanti passi in avanti che sono stati compiuti sul fronte urbanistico e sulla cura dell’area”.

All’incontro era presente il presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis. “Il metodo Brindisi è anche questo, l’apertura di un dialogo continuo tra le istituzioni e le imprese. L’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana e rete imprese Villa Franca – dichiara il presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis – si sono dimostrate mature nel confronto e determinate per il rilancio della Zona Pip. È un’ottima base di partenza per raggiungere obiettivi ambiziosi. Come associazione degli industriali brindisini sosterremo queste iniziative che hanno come scopo la crescita armonica del territorio”.