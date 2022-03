Amministrative e referendum 2022: sarà election day il 12 giugno

Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato le date delle elezioni amministrative: 12 giugno il primo turno, secondo turno il 26 giugno e referendum sulla giustizia il 12 giugno. Sarà election day, quindi, con un solo giorno per votare, la domenica. Sono 970 Comuni al voto in Italia, di cui 21 sono i capoluoghi di provincia e 4 quelli di Regione: Genova, Palermo, L'Aquila e Catanzaro. In Puglia sono 50 i Comuni in cui sarà rinnovata l’amministrazione comunale, tra questi i capoluoghi di provincia Barletta e Taranto. Nel Brindisino si andrà al voto a San Michele Salentino.