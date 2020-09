Amministrative, si vota in 5 Comuni del Brindisino: tutti i candidati

Elezioni amministrative nei comuni di Ceglie Messapica, San Vito dei Normanni, Latiano, Torchiarolo ed Erchie. Di seguito tutti i candidati.

Ceglie Messapica

A Ceglie Messapica sono cinque i candidati sindaco: Angelo Palmisano, Francesco Locorotondo, Pietro Piccoli, Giusy Resta e Isabella Vitale.

Angelo Palmisano

Angelo Palmisano, 51 anni, è candidato sindaco in una coalizione di centro destra che vede insieme "Fratelli d’Italia" e le civiche "Cittadini del Fare", "Insieme per Ceglie", "Io sto con Palmisano" e "Noi ci Siamo".

CITTADINI DEL FARE: Cosimo Damiano Amico, Angelina Barletta, Maria Grazia Carlucci, Luca Chinni, Anna Ciniero, Massimiliano Erculeo, Daniela Fumarola, Ivan Riccardo Gallone, Cosimo Gioia, Antonello Laveneziana, Vita Ligorio, Domenico Matarrese, Stefano Menga, Caterina Santoro, Anna Suma, Claudia Urgesi.

FRATELLI D’ITALIA: Nicola Ricci, Cataldo Rodio, Mariangela Leporale, Rocco Argentiero, Catia Albanese, Oreste Addonizio, Piero Santoro, Rosa Masiello, Alessandro Vitale, Graziana Barletta, Donato Gioia, Patrizia Giancola, Marco Miglietta, Fedel Cosimo Cofano, Anthony Caroli, Michela Desè.

INSIEME PER CEGLIE: Vito Santoro, Francesca Menga, Domenico Lacala, Rosa Miccoli, Rocco Giordano, Francesca Putignano, Domenico Derinaldis, Maria Filomena De Fazio, Diego Gioia, Carmela Salonna, Michele Gallone, Anna Urso, Antonio Andriola, Miriana Zaccaria, Oronzo Specchia, Giovanni Petraroli.

IO STO CON PALMISANO: Pierangelo Mita, Grazia Santoro, Pietro Leo, Cosima Vitale, Giovanni Luigi Gioia, Graziana Curri, Giovanni Zizzi, Grazia D’amico, Francesco Ricci, Federica Venerito, Davide Chirulli, Marica Bellanova, Lorenzo Federico, Donatella Veronica Alò, Antonio Greco, Federica Rodio.

NOI CI SIAMO: Argentiero Giovanni, Caroli Rosa, Idrontino Arcangelo, Marrazza Anna, Gallone Pietro, Rubino Daniela, Cavallo Cosimo, Da corsi Anna Maria, Ciracì, Nardelli, Gioia Fabio, Campanelli Paola, Giancola Antonio, Monaco Francesca Immacolata, Stanisci Daniele, Santoro Giambattista.

Francesco Locorotondo

Francesco Locorotondo, 51 anni, è candidato sindaco della coalizione che vede insieme "Lega Salvini", "Ceglie Sceglie" e "Ceglie Civica".

LEGA SALVINI PREMIER: Pasquale Santoro, Rocco Addomada, Giuseppe Balsamo, Rosa Bellanova, Adriana Anna Ciciriello, Cosima Gioia, Marco De Gaetano, Fabio Di Presa, Teresa Lerna, Gianluca Marelli, Cataldo Nacci, Grazia Nigro, Pasqua Putignano, Tommaso Salamina, Elena Suma, Maria Elena Urso.

CEGLIE CIVICA: Antonio Gioia, Pietro Giannetto, Cosimo detto Mimmo Antenucci, Rosa Maria Argentiero, Valerio Bellanova, Rosa Maria detta Rosi Carella, Cosima Maria detta Mina Galasso, Pasquale Gianfreda, Rossana Giordano, Giuseppe Nacci, Cosimo Pastorelli, Giuseppe Rotolo, Matarrese Maria Scarcia, Simona Suma, Maria Pompea Urso, Cosimo Venerito.

CEGLIE SCEGLIE: Giovanni Gianfreda, Antonio Barnaba, Antonio Barletta, Antonio Caliandro, Paolo Ciciriello, Domenica Colucci, Grazia Delgrado, Nicolene Faggiano, Cosimo Filomeno, Annunziata Graziano, Nicolina Leporale, Aurora Parisi, Denise Santoro, Giuliana Urgesi, Vitalba Vitale, Giovanni Roma.

Pietro Piccoli

Pietro Piccoli, 41 anni, avvocato, è candidato sindaco in una coalizione di centro sinistra sostenuto dal "Partito Democratico", "Obiettivo Ceglie" e "Rigenera Ceglie".

OBIETTIVO CEGLIE: Angelo Giordano, Corradino De Pascalis, Francesca Cavallo, Palma Ligorio, Giacomo Rutignano, Daniela Montinaro, Sarah Boleis, Vincenza Nisi, Pierfrancesco Carparelli, Anna Granzarola, Domenico Lanzillotti, Pietro Bazzini, Gianluca Argentiero, Donato Gianfreda, Gioia Palma, Anna Maria Gigliola.

PARTITO DEMOCRATICO: Daniele Verusio, Carlo Leo, Paola Valente, Caterina Amico, Giuseppe Franco, Delfina Todisco, Francesco Magli, Fabio Giorgino, Antonio Vitale, Domenico Ligorio, Loredana Lombardi, Gabriele Roma, Antonella Campanelli.

Giusy Resta

Giusy Resta, 52 anni, avvocatessa è sostenuta da una coalizione civica che vede insieme “Giusy Resta Sindaco”, “Ceglie verso il futuro” e “Noi con Resta”.

GIUSY RESTA SINDACO: Luca Di Presa, Corrado Allegretti, Giuseppe Argentiero, Luigi (detto Gino) Argentiero, Angela Marika Bellanova, Tiziana Biasi, Rossana Caliandro, Agata Evelina Carriero, Giuseppe Faggiano, Cosimo Fedele, Francesco Gallone, Luciana Gioia, Anna Nigro, Christian Sgura, Giuseppe Tursi, Adriana Vitale.

CEGLIE VERSO IL FUTURO: Angelo Barletta, Vito Bellanova, Mara Anna Chirico, Giuseppe Dovizioso, Maria Teresa Elia, Angela Epicoco, Francesco Epicoco, Francesca Filomeno, Alessandro Lacorte, Ermenegildo Lena, Angelo Leone, Ronny Leuzzi, Angelo Lodedo, Roberta Pia Elia, Anna Maria Urso, Emanuele Vitale.

NOI CON RESTA: Rocco Marrazza, Lucia Gioia, Riccardo Filomena, Rosa Martinelli, Francesco Pio Dicembre, Gloria Rodio, Leonardo Urso, Palma Floriana Principalli, Michele Rodio, Domenico Principalli, Rossella Cavallo, Simone Elia, Antonio Urgesi, Veronica Ligorio, Dario Carucci, Luca Pastore.

Isabella Vitale

Isabella Vitale, 52 anni, avvocato, è candidata sindaco con la lista “Radici d’Impegno”.

RADICI D’IMPEGNO: Nicola Trinchera, Cosimo Arganese, Romina Albano, Rocco Barletta, Pietro Ciciriello, Giovanni Dovizioso, Giuseppina D’imperio, Immacolata Faggiano, Vincenzo Intermite, Daniele Lamberti, Manuela Maggi, Elisa Parisi, Angelo Putignano, Elisabetta Santana, Giovanni Tarì, Alessio Vitale.

San Vito dei Normanni

A San Vito Dei Normanni sono in quattro a concorrere per la carica di sindaco: Roberto Covolo, Marco Ruggiero, Silvana Errico e Giuseppe De Carlo. Sono 16 i consiglieri comunali che verranno eletti.

Roberto Covolo

Roberto Covolo 42 anni con una lista di centrosinistra che include il Partito Democratico, "Ora tocca a noi", "Italia in Comune" e "Insieme" "Movimento Cinque Stelle" e "Attiva San Vito" collegate al candidato sindaco Marco Ruggiero”.

PARTITO DEMOCRATICO: Enrica Maria Caramia, Giuseppe Carriero, Margherita Coccioli, Paola V.M. D’Angelo-Valente in Lioce, Feliciano Epifani, Enzo Francavilla, Maurizio Lacorte, Loredana Luigia Lanzillotti, Maria Carmen Lanzillotti, Vito Miccoli, Daniele Benedetto Moro, Amalia Prete, Rita Rodi, Raffaella Ruggiero, Angelo Saracino, Cosimo Vero.

ORA TOCCA A NOI: Cosimo Balestra, Maila Cavaliere, Angela Corvino, Andrea De Siena, Anna Elefante, Davide Ferraro, Vincenzo Gagliani, Gessica Iaia, Leonardo Cocciolo, Luciana Lofino, Marcello Marseglia, Roberto Massaro, Marco Mingolla, Maria Teresa Nigro, Anna Pinto, Antonio Romano.

ITALIA IN COMUNE: Angelica Crissula Longo, Andrea Brescia, Alessia Calabretti, Anna Cavaliere, Alfredo Chionna, Marinuncia Conte, Halima El Aabedy, Domenico Lamacchia, Eva Mullaj, Leonardo Musa, Domenico Narducci, Chiara Peluso, Azzurra Pizzutolo, Luigi Ruggiero, Federica Saracino, Deborah Tamion

INSIEME: Carmine D’Agnano, Cosimo D’Agnano detto Mino, Angelo Vito Giannone, Piero Iaia, Sandra Leo, Vito Marrazzo, Carmen MAzzoccoli, Federica Mummolo, Salvatore Musa, Ginella Nacci Orlando, Elisabeth Cornelia Noorland Jacoba, Giovanni Petrarolo, Valeria Ruggiero, Vincenzo Sardelli, Angelo Siciliano, Giuseppe Tarì.

Marco Ruggiero

Marco Ruggiero 33 anni supportato dalla lista dei pentastellati e dalla civica “Attiva San Vito”.

MOVIMENO 5 STELLEe: Cosimo Mario Calabrese detto Mino, Melita Caliolo, Cosimo Carlucci detto Mino, Anna Caroli, Giancarlo Cocciolo, Vincenzo Vito D’agnano, Romeo Di Dio, Anna Masiello, Mariagrazia Mingolla, Giuseppe Morelli, Gianfranco Pagliara, Daniela Pignatelli, Ugo Proto, Lucia Pulieri detta Eliana, Claudio Semeraro, Oronzo Valente

LISTA CIVICA SAN VITO ATTIVA: Gianfranco Ariani, Angelo Brancasi, Costantina Calabretti, Antonio Chirico detto Tonino, Antonella Elefante, Pierluigi Fedele, Carmen Finamora, Francesco Giovanni Galizia, Alfredo Grasso, Francesca Loparco, Alvaro Ugo Michele Maggi, Angelo Francesco Piccigallo, Giuseppe Pugliese detto Peppe, Ylenia Vita Ruggiero, Ilaria Santoro, Marco Vita

Silvana Errico

Silvana Errico 62 anni è a capo di una coalizione di cui fanno pare Forza Italia e Fratelli d’Italia, oltre alle civiche “ll Cuore della città", "La Nuova San Vito", "Lista Silvana Errico"

FRATELLI D'ITALIA: Alberto Magli, Laura Ancora , Luciano Cavaliere, Angela Chirico, Mino Falcone, Rosa Gaeta, Marinunzia Greco, Luana Iaia, Mina Lelli, Domenico Leone, Giuseppe Perrucci, Laura Pugliese, Luigi Sacchi, Giuseppe Urgese, Giacomo Viva, Mimmo Zurlo, Pino de Carlo

LISTA SILVANA ERRICO: Federico Carrone, Maria De Pasquale, Manuel Albano, Gemma Clorinda Alessandri, Vito Pietro Ancora, Maria Teresa Anglani, Giuseppe Argentieri, Rocco Arpino, Salvatore Carlucci, Barbara R. Chionna, Paride De Milito, Giuseppe Lanzilotti, Daniela Mancarella, Stefania Sbano, Antonio Suma, Annarita Zito

IL CUORE DELLA CITTA': Lucia detta Luciana Capurso, Antonio Ancora, Angelo Anglani, Romina Cosima Convertino, Marila Maddalena detta Marilena Gaeta, Giovanni Giannotti, Leopoldo Lerose, Antonio Manelli, Giuseppe detto Pippo Melacca, Gessica Angelica Natile, Daniela Neglia, Nicola Ruggiero, Antonella Salamino, Domenico detto Nico Vacca, Antonio Vita, Giada Zurlo

LA NUOVA SAN VITO: Antonio Santoro, Cosimo Citiolo, Rosa detta Rosalba D’Agnano, Cosimino detto Mino De Luca, Vito D’Errico, Giuseppe Di Viesto, Vincenzo Errico, Vito Francavilla, Alessandra Giacovelli, Benedetta Giannone, Roberta Grassi, Giuseppe Iaia, Dalma Magli, Annalisa Mellaro, Pierluigi detto Piero Parisi, Roberto Sbano

FORZA ITALIA: Lucia Anglano, Vincenza Calabretti, Maurizio Caroli, Filomena Cavaliere, Luigi De Franco, Vincenzo Errico, Vito Grassi, Nunzia Iaia, Francesco Laghezza, Rosanna Longo, Francesco Marrazzo, Alessandra Pennella, Mimmo Sardellim, Genoveffa Sgura, Mino Tarì, Federico Zaccaria

Giuseppe De Carlo

Giuseppe De Carlo 61 anni è sostenuto dalla Lega e dalla lista Grande Italia

LEGA: Raffaello Pastore, Luigi Filo, Iris Facecchia (detta Valentina), Giuseppe Carlucci, Francesca Leo, Grappo D’Agnano, Annamaria Iaia, Salvatore Turco, Elena Ammirato, Giovanni Pagliara, Pasquina Sonia Siciliano, Andrea Vito Susca, Maria Petrarolo, Giovanni Lanzillotti, Giuseppe Elefante, Angelo Raffaele Piccigallo

GRANDE ITALIA: Antonio Piccigallo, Marco Vannini, Vito Ardone, Maurizio Ancora, Pietro Calamo, Miriana Urso, Maria Pizzuto, Savino Anglano, Angelo Brandi, Pietro Specchia, Virgilio Taddeo, Filomena Adele Selvaggio, Valeria Pagliara, Anna Maria Suma, Giuseppina Prete, Andrea Santoro.

Latiano

Gli sfidanti a Latiano sono 4: Salvatore De Punzio, Cosimo Maiorano, Teodora Tiziana Rizzo e Claudio Ruggiero. I consiglieri comunali che verranno eletti sono 16.

Salvatore De Punzio

Salvatore De Punzio, 71 anni, supportato da quattro liste civiche: “Uniti per Latiano”, “De Punzio sindaco”, “Democratici e riformisti con De Punzio” e “La città è tua”.

UNITI PER LATIANO: Ilaria Alemanno, Alessia Altavilla, Giovanni Argentieri, Anna Rita Calabretti, Pompeo Ciracì, Antonello Colafati, Elvira D'Amato, Francesco De Donno, Giovanni De Fazio, Valeria Gioia, Cosimo Nigro, Marcello Pizzuto, Lucia Salonne, Davide Mino Semeraro, Cosimo Tauro detto Mino, Maria Lucrezia Zaffiro.

DE PUNZIO SINDACO: Rocco Albanese, Rocco Maurizio Alemanno, Vita Argentieri, Ivana Cati, Valentina Ciracì, Sergio Convertini, Angelo Daversa, Francesca De Punzio, Salvatore Deralvi, Margherita Nigro, Crocifisso Papadia detto Mario, Donatella Rizzo, Cosima Rosato, Matteo Rubino, Fabrizio Sarli, Domenica Tauro.

DEMOCRATICI E RIFORMISTI CON DE PUNZIO: Francesco Antonucci, Massimiliano Bari, Antonio Chionna detto Toni, Espedito Chionna, Cosimo Chirico, Antonio D'Ambrosio, Ileana Di Coste, Ada Di Viggiano, Giada Ligorio, Aldo Mazzarino, Clarita Mingolla, Matteo Donato Rizzo, Vincenzo Rizzo, Rosanna Rossano, Monica Tarantino, Antonio Vacca.

LA CITTA' E' TUA: Michele Locorotondo, Cosimo Carriere, Maria Paola Ingusci, Vincenzo De Fazio, Roberto Carrozzo, Mariantonietta Bagnardi, Roberto Salamina, Piercosimo Errico, Antonella Capodieci, Margherita Caforio, Finimunda Ciracì, Rosamaria Principalli, Jihane Antara, Piera Spinelli, Luana Monaco, Eleonora Assente.

Cosimo Maiorano

Cosimo Maiorano, 55 anni, è appoggiato da quattro liste di centro-sinistra: “Noi per Latiano”, “M'impegno”, “Insieme con Maiorano” e il “Partito Democratico”.

NOI PER LATIANO: Giovanni Bruno, Vincenzo D'Oria, Antonella Baldari, Ylenia Cavallo, Luigi D'Amato, Debora D'Angelo, Francesco Della Corte, Francesca Galasso, Francesco Longo, Stefania Lovecchio, Angelo De Robertis, Anna Lisa Rubino, Massimiliano Galiano, Antonio Baldari, Leonzio Guerriero, Giancarlo Caracciolo.

M'IMPEGNO: Monica Albano, Gabriele Argentieri, Valentina Caforio, Elvira Calabrese, Erika Catanzaro, Andrea Chiera, Valentina Curiazio, Andrea Deserto, Annalisa Lamendola, Domenico Ligorio, Federica Madaghiele, Franca Milano, Antonio Muri, Vito Quarato, Angela Ruberto, Mauro Vitale.

INSIEME CON MAIORANO: Immacolata Caliandro, Giuseppe Leonardo Carlucci, Roberto Carone, Valentino Di Salvatore, Annalisa Farina, Francesco Giordano, Giuseppe Martina, Maria Rosaria Martina, Domenico Nacci, Brigida Nigro, Libero Pignatelli, Francesco Rubino, Vincenza Rubino, Rachele Stanisci, Leonilda Tarì, Andrea Turrisi.

PARTITO DEMOCRATICO: Eugenio Altavilla, Cosima Baldari, Carlo Italo Caforio, Erika Camarda, Vanessa Cegliese, Sergio D'Errico, Maria Cotrina Errico, Manal Essagmni, Vincenzo Francioso, Giuseppe Lamarina, Marilena Lamarina, Settimio Mustich, Vincenzo Nacci, Antonio Parabita, Giuseppe Summa, Mauro Truppa.

Teodora Tiziana Rizzo

Teodora Tiziana Rizzo, 51 anni, è candidata con “Fratelli d'Italia”.

FRATELLI D'ITALIA: Daniela Caracciolo, Angela Cavallo, Paolo Junior Corrado, Angela Ciullo, Vincenzo D'Ippolito, Carmela Lucia Madaghiele, Vito Manzo, Marcello Mauro, Cosimo Mazza, Leonardo Nannavecchia, Ivan Ribezzi, Antonella Rizzo, Antonio Sartorio, Francesca Shanaj, Andrea Turrisi, William Urso.

Claudio Ruggiero

Claudio Ruggiero, 59 anni, è sostenuto da quattro liste civiche: “Latiano protagonista”, “conSenso Civico”, “Saremo noi” e “Siamo Latiano”.

LATIANO PROTAGONISTA: Tommaso Cavallo, Ersilia Aliotta, Domenico Ble, Giuseppe De Girolamo, Michele Epifani, Adriana Fiume, Tiziana Inno, Simona Mignogna, Simonetta Prudentino, Antonio Crocifisso Recchia, Maria Celeste Romano, Margherita Giovanna Spagnolo, Walter Panelli, Anna Maria Rizzo, Daniele Tonfò, Anna Maria Vendetta.

CONSENSO CIVICO: Domenico Altavilla, Angelo Caforio, Crocefisso Chionna detto Mino, Floriana Chirico, Nilla Rita De Luca in De Fazio, Antonella De Maria, Gianfranco Del Masso, Gianfranco Errico, Chiara Giunco, Anna Rita Madaghiele, Vincenzo Parabita, Giosuè Rodia, Domenico Ruggiero, Lucia Salonne, Maria Spinelli, Riccardo Traiani.

SAREMO NOI: Cosimo Baldari, Vincenzo Calabretti, Isabella Camassa, Alessandro Cavallo, Noè Corrdo, Tonino Della Fortuna, Valentina De Mitri, Roberta Epicoco, Antimo Gioiello, Daniele Agostino Massaro, Erika Merico, Maria Rosaria Mustich, Margherita Rizzo, Walter Junior Rosato, Mauro Truppa, Marisa Zucchero.

SIAMO LATIANO: Antonio De Giorgi, Giovanna Baldari, Cesare Bellanova, Rita Bianco, Emanuele Cartene, Lucia Ciracì, Matteo Conte, Antonio Delli Fiori, Vincenzo Lo Rè, Giuseppe Lovecchio, Vincenzo Lobello, Vanessa Carolina Marchese, Sabrina Pasquariello, Anna Maria Pichierri, Vincenzo Ruggiero, Margherita Vitale.

Torchiarolo

I candidati per Torchiarolo sono: Flavio Caretto con “Impegno Comune”, Elio Ciccarese con “Svolta Insieme a Noi” e Nicola Serinelli con “Rinnoviamo Torchiarolo”. Sono 12 i consiglieri comunali che verranno eletti.

Flavio Caretto 54 anni

IMPEGNO COMUNE: Giusi Caretto, Francesca Caretto, Valentina Chionno, Emanuele Cretì (detto Pizzi), Maurizio De Masi, Emanuele Ferrari,Emanuele Maggio, Vincenzo Miccoli, Maria Romana Pellegrino, Giampiero Orlando, Angelo Rampino, Sara Sardelli.

Elio Ciccarese 55 anni

SVOLTA INSIEME A NOI: Antonio Caretto, Antonio Miglietta, Antonio Antonucci, Cosimo De Giorgi, Crocefisso Cocciolo, Emilio Messito, Michela Tommasi, Paola De Masi, Antonella Miccoli, Anna Maria Tondo, Federica Montagna, Nicla Cennamo.

Nicola Serinelli 69 nni

RINNOVIAMO TORCHIAROLO: Roberto Pezzuto, Cosimo Minervino, Danese Maggio, Antonio Geusa, Tomas Renna, Piero Carriero, Anna Paola Greco, Marilena Lapertosa, Stefania De Rinaldis, Monia Serinelli, Marika Martellotti, Anna Cretì.

Erchie

Sfida a quattro per la fascia tricolore, elezione di 12 consiglieri comunali. I candidati sono Chiara Saracino, sostenuta dalla lista “Avanti Insieme”, Mario Mancini con Movimento 5 stelle, Domenico Mancini “Una speranza per Erchie” e Pasquale Nicolì “Uniti per la svolta”.

Chiara Saracino 38 anni

AVANTI INSIEME: Giuseppe Antonio Salvatore Margheriti detto “Marcantuddo”, Mariella Argese, Antonio Bernardi, Cosimo Giuseppe Carrozzo detto “Moro”, Floriana Carrozzo detta “Dell’Atti”, Angelo Cava, Antonia Cellammare, Pietro Fella, Teresa Mastrangelo della “Palombella, Giuseppe Sorio, Antonio Trono, Domenico Antonio Valente.

Mario Mancini 49 anni

MOVIMENTO 5 STELLE: Gianpiero Carrozzo, Rita Carrozzo, Luciano Cosma, Alessio Devanna, Giuseppe Draicchio, Vanessa Lapenna, Elena Masilla, Francesco Masilla, Sabrina Morleo detta “Dell’Atti”, Paride Sammarco, Lucia Tondo, Marcello Zappia.

Pasquale Nicolì 66 anni

UNITI PER LA SVOLTA: Sabrina Ardito, Marco Argese, Vito Oronzo Bernardi detto “Ronzino”, Vincenza Bianco, Carmelo Cavallone, Emanuele Fanuli, Lina Ferrara, Michele Arcangelo Iaia, Pamela Melechì, Lucio Franco Passero, Giuseppe Polito, Alfredo Russo.

Domenico Mancini, 63 anni

UNA SPERANZA PER ERCHIE: Angela Calasso, Alessandro Coccioli detto “Sandro”, Angelo Coccioli, Maria Antonietta Erroi, Fedele Gennaro, Cosimo Luigi Guadalupi, Angela Masilla, Pietro Antonio Melechì, Marika Ponti, Marina Rollo in Dipietrangelo, Salvatore Trono, Ivan Volpe.