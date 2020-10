Ballottaggi: si torna a votare a Ceglie Messapica e Latiano

BRINDISI - Secondo turno elettorale per la scelta del sindaco nei Comuni di Ceglie Messapica e Latiano nei quali ci sarà il ballottaggio. Seggi aperti domani, domenica 4 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 5 ottobre dalle 7 alle 15. Subito dopo si passerà alle operazioni di spoglio.

Ceglie Messapica

Senza alcun accordo o apparentamento, saranno Angelo Palmisano e Giusy Resta a giocarsi la partita per lo scranno più alto del consiglio comunale. Palmisano, vice sindaco dell’amministrazione Caroli, si presenta con il 44,35 percento, pari a 4971 preferenze, a capo di una coalizione dove l’unico partito nazionale è “Fratelli d’Italia” mentre le altre quattro liste sono tutte di espressione civica. Dall’altro lato la sfidante Giusy Resta, già candidata al Senato con Forza Italia, con le sue tre liste civiche ha ottenuto il 16,95 percento pari a 1831 preferenze, staccando di 112 preferenze il candidato della Lega, Francesco Locorotondo.

Quanto alla composizione del consiglio comunale, in caso di vittoria di Angelo Palmisano in maggioranza tornerebbero a sedersi gli ex assessori e consiglieri Nicola Ricci, Mariangela Leporale, Grazia Santoro, Pierangelo Mita, Vito Santoro, Cataldo Rodio e l’ex presidente del consiglio, Giovanni Argentiero. Prima esperienza, invece, per Piero Santoro e Domenico Matarrese. Alla minoranza andrebbero 6 seggi: Giusy Resta, Giuseppe Argentiero, Francesco Locorotondo, Pasquale Santoro, Pietro Piccoli e Isabella Vitale.

In caso di vittoria di Giusy Resta, invece, sui banchi della maggioranza siederebbero per la prima volta Giuseppe Argentiero, Giuseppe Faggiano, Luciana Gioia, Corrado Allegretti, Anna Nigro, Lucia Gioia, Riccardo Filomena, Rosa Martinelli e Angelo Barletta. Verrebbe riconfermato l’ex consiglierei Rocco Marrazza. Opposizione, infine, per Angelo Palmisano, Nicola Ricci, Grazia Santoro, Antonello Laveneziana, Francesco Locorotondo e Pietro Piccoli.

Latiano

Testa a testa nel ballottaggio a Latiano per la poltrona di primo cittadino: esattamente come alle ultime amministrative si affrontano Cosimo Maiorano, sindaco uscente, e Claudio Ruggiero che hanno ottenuto, rispettivamente, 3357 voti (37,76 percento) e 3015 voti (34,43 percento).

Se venisse rieletto sindaco Mino Maiorano, la maggioranza sarebbe rappresentata dai seguenti consiglieri comunali: Gabriele Argentieri, Mauro Vitale, Elvira Calabrese, Andrea Deserto, Andrea Chiera, Valentina Curiazio, Erika Catanzaro, Giovanni Bruno, Vincenzo Francioso, Mariarosaria Martina. Se, invece, venisse eletto sindaco Claudio Ruggiero, la maggioranza sarebbe rappresentata dai seguenti consiglieri: Angelo Caforio, Lucia Salonne, Domenico Ruggiero, Nilla Rita De Luca, Domenico Altavilla, Matteo Conte, Margherita Vitale, Tommaso Cavallo, Domenico Ble e Alessandro Cavallo.

Misure anti Covid

Ai seggi saranno adottate rigorose misure anti contagio. Su ognuno di essi saranno esposte delle locandine con indicazioni sui comportamenti da seguire. Prima di entrare nel seggio, i votanti dovranno indossare la mascherina e igienizzare le mani con i gel che troveranno lì sul posto. I percorsi di entrata saranno differenziati da quelli di uscita e indicati con apposita segnaletica. Una volta nella sezione di voto, l’elettore, dopo aver nuovamente igienizzato le mani, sarà invitato, tenendosi ad almeno un paio di metri dai componenti del seggio, ad abbassare per qualche istante la mascherina per farsi identificare. Poi sarà lo stesso elettore, dopo aver votato, a inserire la scheda nell’urna. Infine, altra igienizzazione delle mani, all’uscita dal seggio.