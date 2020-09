Consiglio regionale: cinque eletti in provincia di Brindisi

BRINDISI - Stando a una prima ripartizione dei seggi, la provincia di Brindisi avrà cinque rappresentanti al consiglio regionale, per la consiliatura 2020-2025, uno in più della legislatura che si è appena conclusa. Gli unici consiglieri uscente rieletti sono Fabiano Amati (Pd), il candidato più votato nella circoscrizione di Brindisi, con 10407 preferenze, e Mauro Vizzino (Popolari con Emiliano), secondo più suffragato, con 7.422 voti. Gli altri tre sono al loro primo mandato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si tratta di: Luigi Caroli (Fratelli d'Italia), sindaco uscente di Ceglie Messapica, unico esponente del centrodestra eletto in provincia di Brindisi, con 6.623 voti; Maurizio Bruno (Pd), già sindaco di Francavilla Fontana e presidente della Provincia di Brindisi, secondo nella lista del Pd con 3.928 voti; Alessandro Antonio Leoci (Con Emiliano), avvocato di Carovigno al suo primo incarico istituzionale. Non sono stati rieletti, dunque, Gianluca Bozzetti (Movimento 5 stelle) e Pino Romano (Senso civico). La città di Brindisi non avrà alcun rappresentante. Nella passata consiliatura, l’unico cosiliere residente nel capoluogo era stato proprio Bozzetti.