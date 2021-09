Amministrative, si vota in 4 Comuni del Brindisino: ecco tutti i candidati

Sono 4 i Comuni del Brindisino interessati al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Si tratta di Fasano, Cisternino, Cellino San Marco e San Pancrazio Salentino. Come da decreto del Ministero dell'Interno, i cittadini si recheranno alle urne i prossimi 3 e 4 ottobre 2021 con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. I comuni italiani coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori. Ecco quali sono gli aspiranti sindaco e candidati delle loro liste presentate oggi, sabato 4 settembre, entro 12 (termine ultimo) nei Comuni del Brindisino. L'unico comune con più di 15mila abitanti in cui si andrà all'eventuale ballottaggio è quello di Fasano. A Cisternino, Cellino San Marco e San Pancrazio Salentino, le elezioni saranno decise al primo turno.

Fasano

CANDIDATO SINDACO: Francesco Zaccaria (sindaco uscente)

"Partito Democratico": Luana Amati; Vanessa Ammirabile; Gregorio Anglani; Michele Caggiano; Gianluca Giacomo Cisternino; Stefania Decantis; Madia Decarolis; Maria detta Mariangela Desantis; Vittorio Fanelli; Loredana Legrottaglie; Francesco Leogrande; Giancomo Maringelli; Franco Mastro; Caterina Mirizzi; Pietro Francesco Palmariggi; Nicola Pentassuglia; Manuela Rosato; Isabella Savoia; Annamaria Semeraro; Francesca Semeraro; Giuseppe Simone; Vita Tarì; Giuseppe Ventrella.

"AltreMenti": Angela Vinci; Antonella Calabretti; Beniamino Angelini; Chiara De Felice; Donato Vinci; Giovanna Ditano; Giovanni Cisternino; Leonardo Casarano; Luigi Pugliese; Mariateresa Bagordo; Paolo Moretti; Sergio Donnaloia, Stefania Latorre, Stefano Palmisano; Susanna Colucci, Tommaso Rubino.

"CivicaMente Fasano": Angela Carrieri; Annarita Angelini, Antonietta Argento (detta Tonia), Antonio Alessandro Scelsi; Brigida Calamo; Caterina Castellana; Cinzia Caroli; Cristina Milella; Domenica Liuzzi (detta Mimma); Donato Marino, Gennaro Di Ceglie (detto Genni); Giuseppe Fanizza; Giuseppe Galeota; Giuseppe Vinci, Leonardo Mazzi; Lucrezia Marzolla (detta Lulù), Mariangela Bianco; Nella Zizzi, Orazio Enrico Intermite, Oronzo Rubino, Teresa Miraglia, Valeria Dello Monaco, Vincenza Giordano Cardone (detta Cinzia), Vittorio Saponaro.

"Fasano Continua": Angela Cascione; Antonia (detta Antonella) Schena; Antonio Pagnelli, Carmela (detta Sara) Giorgio; Donatella Martucci; Francesco (detto Ciccio) Bianco; Francesco Carparelli, Francesco Rubino, Gianluca Vinci; Giovanni Saracino, Giuseppe Vinci; Giuseppe Zizzi; Grazia D'aversa, Lucia Baldassarre, Luigia (detta Gina) Albanese, Maria Rosati, Mariarosaria Brescia; Mediola Kola, Pasqua Vinci; Valentina Cardone, Vincenzo Pinto; Vito Colucci; Vito Pignatelli.

CANDIDATO SINDACO: Lello Di Bari

"Fratelli d’Italia": Grazia Neglia; Genesio Argese; Giacomo Buongiorno; Ambrogio Cardone; Donato Cincavalli; Marco Cofano; Domenico Correnti; Francesca Di Bari; Quirico Guarini; Lorenza detta Laura Lacirignola; Giovanni Latartara; Renzo Liuzzi; Alberto Loconte; Sara Palmisano; Antonia detta Antonella Parziale; Caterina Passiatore; Maria Luisa Pinto; Giovani Quaranta; Giovanni Ruggieri; Tiziana Mauro; Daniele Stanisci; Oronzo Trisciuzzi; Giuseppe Vinci; Ottaviano Zizzi

"Forza Italia": Domenica Angelini, Leonardo Arnese, Mariano Bondanza; Grazia Campanella; Stefano Cannone; Nicola Cardone; Antonia (detta Antonella) Carrieri; Fedelcosimo Cofano, Oronzo Convertini; Celestina Antonella Daniele; Oronzo (detto Renzo) De leonardis; Laura De mola; Donato Fanizzi; Giuseppe (detto Furleo) Furleo Semeraro; Marica Galiulo; Lucia Lapadula; Saverio Lippolis; Francesco Martellotta; Gianleo Moncalvo; Giacomo Moretti; Mario Schena; Gianclaudio Semeraro; Noemi Sibilio; Pietro Specchia

CANDIDATO SINDACO: Bebè Anglani

"Fasano nel Cuore con Bebè Sindaco": Albanese Federico; Ancona Eligio; Anglani Caterina; Bongiorno Miriana; Cantoro Giovanni; Di Luciano Tiziana; Diroma Umberto; Furio Sebastiano; Gemma Salvatore; Lamanna Daniela; Lastrina Marianna; Leone Vita Maria; Martellotta Eliseo; Martellotta Stefano; Mola Antonio; Pentassuglia Valentina; Pistoia Camilla; Rosati Marilena; Sansonetti Antonio; Saponaro Giuseppe; Sibilio Filomena; Turchiarulo Arcangelo, Vinci Gaetano.

CANDIDATO SINDACO: Aldo Carbonara

"Scelta Condivisa": Angela Latrofa; Angelo Fanizza; Angelo Grassi; Anna Maria Tinella; Antonio Vinci; Domenico Monaco; Doriana Cipriani; Federica Franchini; Francesco Marangi; Francesco Pugliese; Giambattista Lomartire; Giovanna Brescia; Giovanna Greco; Giovanni Ferrara; Giovanni Schiavone; Giuseppe Cesareo; Laura Renna; Massimo Vinci; Nicola Angelini; Oronzo Maggi; Paola Mancini.

Cisternino

CANDIDATO SINDACO: Enzo Perrini

"Idea Comunae-Enzo Perrini Sindaco": Gianrico Amati; Antonella Baccaro; Donato Baccaro; Annalisa Canzio; Gino Convertini; Vincenzo Convertini; Palma Cucci; Giovanni Faniglione; Aurora Grassi; Antonello Loparco; Francesco Loparco; Francesca Lorusso; Vito Minno; Antonio Neglia; Roberto Pinto; Mariangela Rendini.

CANDIDATO SINDACO: Mario Saponaro

"InnovAzione-Mario Saponaro sindaco": Anna Agrusta; Katia Bufano, Angela Camarda; Giuseppe Cecere; Francesco Pietro Conte; Nicolas Fanelli; Antonella Fanizzi, Giuseppe Guarini; Maria Leo; Vitantonio Loconte; Silvia Cristina Lorusso; Antonio Marangi; Tiberio Rubino; Cinzia Scarafile; Giovanni Semeraro; Margherita Semeraro.

CANDIDATO SINDACO: Mario Montanaro

"Siamo Cisternino": Giovanni Blonda; Daniele Cantanna; Marilena Cecere; Vitantonio Cecere; Maria Hedwig Colucci; Giovanna Curci; Arianna Gianfrate; Giuseppina Gentile; Stefano Guarini; Pullumb Isteri; Michele Minardi; Piergiuseppe Mola; Maria Grazia Pisano; Giuseppe Semeraro; Vanessa Suma; Francesco Zaccaria

Cellino San Marco

CANDIDATO SINDACO: Santino Buccolieri

"SìAmo Cellino- Buccolieri sindaco": Cosimo Andriani, Simona Coppola, Sandra Maci, Piero Marino, Rosalba Miglietta, Valentina Padalino, Pasquale Pecoraro, Cinzia Perrone, Emanuele Pezzuto, Danilo Tolomeo, Vincenzo Veneziano, Cristian Vincenti

CANDIDATO SINDACO: Salvatore De Luca (sindaco uscente)

"Cellino Democratica": Francesco Briganti; Valentina Cascione; Claudio Moncullo; Marialuce Rollo; Antonino Mazzotta detto Tonino; Nicola Pezzuto; Fabio Micello; Simona Cesano; Vanina De Lorenzo; Leo Sonia; Pede Tommaso detto Valtino; Luigi Renna.

CANDIDATO SINDACO: Marco Marra

"Uniti per Cellino": Antonio Cascione; Marco De Luca; Marina Del Foro; Emanuela Ferulli; Emanuele Friscina; Tonino Gesué; Simonetta Guerrieri; Lorenzo Mazzotta; Davide Montinaro; Giada Occhibianco; Flavio Orsini; Daniela Renna.

San Pancrazio Salentino

CANDIDATA SINDACO: Federica Marangio

"Insieme Possiamo": Antonella Buccolieri; Vito Carnevale; Vanessa Chiego; Marco Di Lorenzo; Michelangelo De Micheli; Francesco detto Franco Di Mauro; Fedele Gravili; Giovanni Ingrosso; Anna Santa Nicolì; Chiara Solito; Marco Stanelli; Noemi Paola Valente; Elisa Vetrugno.

CANDIDATO SINDACO: Gianluca Zizzo

"Cambiavento": Antonio Mangia; Ilario Spinelli; Pompea Sabina Del Prete; Vito Conte; Salvatore Antonio Lega; Vanessa Nikita Maci; Eufemia Politi; Fernando Antonio Tafuro; Francesco Monticelli; Alessandro Rollo; Cosimo Vetrugno; Giuseppina Scazzi; Paola Attanasio; Giuseppe Scorrano; Ada Gravili; Antonio Pellegrino.

CANDIDATO SINDACO: Edmondo Moscatelli

“San Pancrazio nella testa e nel cuore”: Vincenzo Buccolieri; Vincenzo De Marco; Antonella Fontana; Giuseppe Legari; Cosima Anna Maggiore; Marina Luigia Melgiovanni; Pancrazio Muscogiuri; Giuseppe Petarra; Cosimo Scalinci; Immacolata Scazzi; Antonio Screti; Katia Spagnolo; Paola Tafuro; Aldo Tarantini.

CANDIDATO SINDACO: Cosimo Pennetta

“Coerenza, Sostenibilità Sviluppo Pennetta sindaco”: Eusebio Carrino; Maria Antonietta De Lorenzo; Giuseppe Franga; Costanzo Gennaro; Daniela Leone; Antonio Lupo; Giovanni Miglietta; Ivan Muscogiuri; Donato Pellegrino; Riccardo Quaranta; Daniela Risolo; Oronzo Scarciglia; Maria Carmela Valente; Simona Valzano.