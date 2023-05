Carovigno: Francesco Leoci recordman di voti, tutte le preferenze

CAROVIGNO – Sono quattro i punti percentuali che separano i due candidati sindaci di Carovigno approdati al ballottaggio, in programma domenica 28 e lunedì 29 maggio. Si tratta dell’ex sindaco Massimo Lanzillotti e di Vincenzo Radisi. Il primo ha ottenuto il 37,40 percento delle preferenze, per un totale di 3.796 voti. Il secondo ha incassato il 33,69 percento, per un totale di 3.441 voti. Indietro gli altri due candidati, espressione di schieramenti di centrodestra e centrosinistra. Si tratta rispettivamente di Francesco Lotesoriere (22,71 percento, per un totale di 2.305 voti) e Salvatore Ancora, sostenuto da Pd e Movimento 5 stelle, che non va oltre il 5,99, per un totale di 608 preferenze.

A Carovigno si è tornati al voto dopo oltre due anni di gestione commissariale, a seguito dello scioglimento dell’amministrazione comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata. Sono stati in totale 15mila 180 i votanti, per una percentuale di affluenza del 68,73 percento. Il candidato consigliere più suffragato è stato l’ex presidente del consiglio comunale, Francesco Leoci, che ha ottenuto ben 1.070 preferenze. Di seguito tutte le preferenze.

Salvatore Ancora

Movimento 5 Stelle (3,66, 355 voti): Daniela Brancasi (101); Giovanna Bagnulo (26); Paola Antonia detta Paola Ciracì (12); Maddalena detta Elena Del Prete (20); Michelina detta Michela Lotti (15); Valentina Natola (22); Vito Fedele (74); Angelo Fato (72); Vincenzo detto Cenzino Luperti (35); Marco Angelo Greco (25); Giuseppe Primicerio (27); Stefano Santoro (25); Giuseppe Siccardi (23).

Partito Democratico (3,63, 352 voti): Natalie Gentile (83); Consuelo Maria Barbara Nardini (35); Serena Valente (31); Isabella Laera (23); Lucia Claudia Carone (0); Antonella Cammisa (0); Corrado Tarantino (96); Cosimo detto Mimmo Maldarella (54); Giovanni Buongiorno (60); Andrea Poci (0); Francesco Di Latte (18); Giuseppe Bagnulo (36); Pietro Melpignano (0); Giuseppe Rossetti (0); Ferruccio Leoci (3); Giovanni Melone (14).

Massimo Lanzilotti

Adesso (18,30 percento, 1.775 voti): Francesco Leoci (1.070); Antonella La Camera (292); Antonio detto Toni Camporeale (105); Domenico Saponaro (125); Vittorio Pietro Alberti (115); Annamaria Ignone (164); Francesco Giuseppe Antelmi (27); Pierluigi Semeraro (25); Vito Uggenti (43); Antonia detta Tonia Colella (282); Sabrina Franco (105); Vanessa Billeci (21); Marcantonio Roma (10); Virginia Corina detta Corin Debreczeni (27); Loredana Saracino (8); Antonella Comes (7).

Carovigno unita (4,60 percento, 446 voti): Giovanni Zizza (110); Giuseppe De Biasi (102); Luciana Ciciriello (37); Anna Maria Cervellera (39); Vito Pietro Ancora (13); Vincenza detta Enza Marzio (37); Vincenzo Galeone (15); Maurizio Santoro (39); Antonio Greco (3); Alexia Mangieri (18); Francesco Saponaro (17); Rosa Sabatelli (5); Livio Angelo Cavaliere (0); Gaetano Pezzolla (0); Mariella Sabatelli (1); Francesco detto Franco Monna (106).

Ripartiamo dal futuro (9,65 percento, 936 voti): Annamaria Saponaro (241); Giuseppe detto Jesus Lotti (154); Vita Ancora (88); Luigi Orlandini (161); Angela Iaia (48); Onofrio detto Fiuccio Palma (52); Sara Leone; Nicola Luca detto Nico Petrosillo (172); Vincenzo detto Enzo Lanzillotti (30); Anton detto Antonio Pashuku (37); Salvatore detto Rino Lofino (11); Carlo Scalera (14); Luigi Bagnulo (2); Jessica Giuliani (15); Carla Ancona (29); Valeria Santoro (4).

Francesco Lotesoriere

Carovigno al centro (8,30 percento, 805 voti): Carmine Pasquale Brandi (267); Massimiliano Andriani (0); Gianni Calò (3); Carola Di Giuseppe 852); Giuseppe detto Will Epifani (90); Salvatore detta Sara Iaia (77); Giuseppe Fabio Lanzillotti (6); Rita Lo Re (43); Stefania Lotti (21); Vanessa Meca (19); Massimo Maglionico (0); Domenico Padalino (169); Filomena detta Floriana Rignanese (14); Francesca Sbano (94); Davide Tateo (162); Vincenza detta Enza Valiante (37).

Francesco Lotesoriere sindaco (3,97 percento, 385 voti): Vincenzo detto Enzo Vacca (109); Giuseppina detta Giusy Carrone (30); Clizia Tina (1); Cosimo Julius Palmisano (7); Graziana Lotesoriere (27); Verdiana Cervellera (70); Daniele Stanisci (2); Filomena Veronese (19); Vito Vita (25); Maria Saponaro (20); Rocco Di Latte (39); Francesco Saponaro (27); Ivan Barnabà (0); Sajmir detto Miri Carcanaj (11); Carlo Sgura (0).

Fratelli d'Italia (10,18 percento, 987 voti): Arcangelo Antelmi (80); Antonio Argentieri (26); Antonio detto Tony Barella (393); Maria detta Mary Cisternino (24); Fausta Epifani (86); Raffaela Galasso (6); Anna Loprencipe (92); Rosa detta Rosita Maldarella (34); Salvatore Noviello (183); Cosimo Padula (21); Mara Petrosillo (146); Jacopo Russo (73); Rosita Santoro (74); Maria detta Mariella Sbano (19); Marika Taddeo (53); Dario Vignola (54).

Vincenzo Radisi

72012 (14,25 percento, 1.382 voti): Antonia Maria Immacolata Annicchiarico (126); Giuseppe Barletta (11); Domenico Cerasino (16); Filomena Cicoria (238); Laura Colucci (33); Vito Emanuele Cretì (3); Pasquale De Giovanni (171); Moira Italia Francesca Del Prete (187); Sandra Di Monte (182); Antonia Galeone detta Antonella (5); Antonia Gentile detta Tonia (299); Giuseppe Antonio Greco (259); Donatello Leobilla (114); Cosimo Santacroce detto Mimmo (342); Donato Sbano detto Scattuso (142); Sara Zizza (20).

Radisi sindaco (12,98 percento, 1.259 voti): Antonio Antelmi (34); Emanuele Annese (74); Rodolfo Brancasi (59); Domenico Campanaro (33); Adelaide Conte detta Adele (107); Maria Fasano (78); Francesco Lanzillotti (63); Giuseppe Lanzilotti detto Scazzetta (96); Vito Loprencipe (142); Filomena Palmisano (56); Jessica Maria Prodi (42); Marina Roma (143); Giovanni Sisto (187); Anna Liliana Taliente (0); Leonardo Tamborrino (87); Agostino Valente (70).

Un'altra Carovigno (2,31 percento, 224 voti): Grazia Andriola (3); Mihai Boboc (7); Elisabetta Casavola (0); Valentina D'Aversa (11); Valentina Epifani (17); Pasquale Samuel Lanzilotti (19); Giuseppe Lapenna (117); Giammarco Pascale (14); Antonia Santoro (4); Felicita Alessia Schiena (0); Alessandro Trisolini (28); Silvio Uggenti (12); Doris Zurlo (8); Cristian Pacelli (0); Giuseppe Arnaldo (0).

Unione civica (8,17 percento, 792 voti): Luigi Cesaria (59); Maria Conserva (36); Zeila D'Adamo (15); Gaetano Del Prete (17); Serena Domenique De Simone (96); Luca Furone (27); Salvatore Gentile (30); Vincenzo Ignone (11); Michele Arcangelo Lanzilotti (83); Michele Lomonaco (132); Carolina Lotti (11); Cosimo Lotti (15); Gerardo Natola (115); Assunta Santaniello (6); Mario Semeraro (197); Antonella Tateo (135).