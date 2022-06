Nuovo sindaco a San Michele e referendum sulla giustizia: come si vota

Chiamata alle urne domenica 12 giugno, per le elezioni amministrative e i referendum popolari abrogativi. In provincia di Brindisi ci saranno da rinnovare solo sindaco e consiglio comunale di San Michele Salentino. Si vota dalle ore 7 alle ore 23. Lo spoglio delle schede del referendum inizierà domenica, subito dopo la chiusura dei seggi. Lo scrutinio delle amministrative inizierà invece alle ore 14 di lunedì 13 giugno. Sarà obbligatorio recarsi al seggio muniti di mascherine anti contagio.

Sfida a due a San Michele Salentino

A San Michele Salentino, comune con popolazione di poco più di 6mila abitanti, verrà decisa al primo turno la sfida fra il primo cittadino uscente, Giovanni Allegrini, e Antonio Chirico detto Tonino.

Allegrini guida la compagine "72018" di cui fanno parte i candidati consiglieri Vitantonio Scatigna, Michele Salonna, Michele Cordari, Antonio Cosimo Vitale, Angela Martucci, Tiziana Barletta, Rosalia Fumarola, Luigi Madaro, Anna Isabella Cicirielli, Mario Marzella e le new entry Marianna Matarrese e Gabriele D'Amico.

Chirico è a capo della lista "Comitato No Enfiteusi”, fra le cui file militano i candidati consiglieri Vito Barletta, Vittorio Chirico, Doriana Meleti, Maria Addolorata Ligorio, Saverio Ligorio, Donato Ligorio, Alessandro Pagliara, Maria Addolorata Rubino, Michela Vitale e Marco Vincenzo Vacca.

Completamente fuori dai giochi il centrodestra, che non ha trovato l’intesa su un candidato unitario

I quesiti referendari

Di seguito i cinque quesiti referendari sulla giustizia. In caso di mancato raggiungimento del quorum, gli stessi non avranno validità.

Referendum n.1 – Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Referendum n.2 - Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.

Referendum n.3 - Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.

Referendum n.4 - Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

Referendum n.5 - Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.