Brindisi. Elezioni provinciali: il centro sinistra difende il vantaggio, prende 8 seggi

BRINDISI - Dopo il turno elettorale di ieri, sabato 18 dicembre 2021, e le operazioni di spoglio effettuate questa mattina (domenica 19 dicembre) il nuovo consiglio provinciale di Brindisi, presieduto da Riccardo Rossi, risulta così composto.

Alla lista “Provincia unita e democratica” sono stati assegnati 8 seggi e i consiglieri eletti sono: Giovanni Barletta, Antonio Matarrelli, Valentina Fanigliulo, Elio Ciccarese, Angelo Marasco, Giuseppe Ventrella, Cosimo Tardio e Antonia Baccaro.

Per "Fratelli d'Italia" i consiglieri eletti sono Massimiliano Oggiano, Giuseppe Bagnulo e Francescoantonio Conte. Per "Provincia libera" eletto Michele Tommaso Lariccia. Nessun seggio per i “Cinque Stelle".

L’affluenza finale è stata del 93,81 per cento. Gli elettori ( sindaci e consiglieri comunali) erano 339, hanno votato in 318 alle 20 di ieri, sabato 18 dicembre 2021. Mancava all'appello Carovigno, in quanto commissariata.