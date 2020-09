Erchie, dopo quasi 40 anni Nicolì torna a fare il primo cittadino

ERCHIE – Il successore di Giuseppe Margheriti a Erchie sarà Pasquale Nicolì, supportato dalla lista civica “Uniti per la svolta” (38,34 percento), che stacca l'esponente di “Avanti insieme” Chiara Saracino di dieci punti (28,32). Gli altri candidati sono Domenico Mancini (“Una speranza per Erchie”, 25,94 percento) e Mario Mancini del Movimento Cinque Stelle (7,31). Il nuovo sindaco Nicolì, classe '54 e già primo cittadino di Erchie nel 1982, dedica questa vittoria ai giovani e alla libertà: “Ai giovani che mi hanno supportato durante questa campagna elettorale – dichiara – e alla libertà, alla ventata di libertà che voglio portare in questo paese”.

Nicolì ha spiegato che durante la sua esperienza politica ha potuto constatare che “tanti cittadini sono stati coartati in passato nel voto, per favori e prebende. Voglio cambiare Erchie, ho visto che c'è tanta voglia di cambiare registro nei cittadini. Spero di esserne all'altezza”.

I risultati (7 sezioni su 9)

Pasquale Nicolì (“Uniti per la svolta”) 1.661 voti

Chiara Saracino (“Avanti insieme) 1.224

Domenico Mancini (“Una speranza per Erchie) 1.121

Mario Mancini (Movimento Cinque Stelle) 316

