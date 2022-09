"Governo a guida Meloni è un motivo di orgoglio e una garanzia per la Puglia"

BRINDISI - “Come consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Brindisi auguro un buon lavoro all’onorevole Raffaele Fitto e all’imprenditrice Maria Nocco che abbiamo contribuito a far eleggere al Parlamento grazie alla buona performance di Fratelli d’Italia nella nostra provincia. A Erchie, dove era candidata la consigliere comunale ed ex vicesindaco, Chiara Saracino, abbiamo registrato una delle percentuali più alte della Puglia il 36.67 per cento, per questo il rammarico per la sua mancata elezione è anche più forte." E' il commento di Luigi Caroli, consigliere regionale e coordinatore per la provincia di Brindisi di Fratelli d'Italia.

“Ma ottimi risultati li abbiamo registrati anche a Ceglie Messapica (35,15 per cento), Oria (27,64 per cento), San Vito dei Normanni (27,35 per cento), Torre Santa Susanna (27,24 per cento), Francavilla Fontana (26,83 per cento), San Michele Salentino (26,34 per cento), Ostuni (25,93 per cento), San Pietro Vernotico (25,25 per cento), Latiano (25,03 per cento) e Cisternino (24,59 per cento) solo per citarne alcuni che sono sopra la media regionale. Ma a tutti i coordinatori provinciali e cittadini e a tutti gli iscritti va il mio ringraziamento soprattutto con la passione con la quale hanno affrontato questa particolare e improvvisa campagna elettorale. Ora si riprende il lavoro in Consiglio regionale e nel partito con più entusiasmo di prima - conclude Caroli - avere un governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni è per noi non solo un motivo di orgoglio, ma una garanzia per la Puglia.”