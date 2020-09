Elezioni regionali, amministrative e referendum: l'affluenza alle ore 19

Domenica 20 e lunedì 21 settembre gli elettori sono chiamati alle urne per esprimersi sul referendum costituzionale. In sette regioni, fra cui la Puglia, si vota anche per il rinnovo dei consigli regionali e l’elezione dei nuovi governatori. In provincia di Brindisi, verranno inoltre rinnovati i consigli comunali di Ceglie Messapica, San Vito dei Normanni, Latiano, Torchiarolo ed Erchie. Le urne saranno aperte domenica, dalle 7 alle 23, e lunedì, dalle 7 alle 15. Subito dopo la fine delle operazioni di voto inizierà lo spoglio delle schede del referendum. Successivamente si passerà allo scrutinio delle elezioni regionali, seguito, a partire dalle ore 9 di martedì 22 settembre, da quello delle amministrative.

L'affluenza

I dati delle ore 19

Referendum: Provincia di Brindisi 29,34; Brindisi 28,41; Carovigno 25,23; Ceglie Messapica 34,46; Cellino San Marco 26,69; Cisternino 30,26; Erchie 41,74; Fasano 26,36; Francavilla Fontana 25,60; Latiano 41,04; Mesagne 27,36; Oria 26,28; Ostuni 26,52; San Donaci 24,03; San Michele Salentino 24,45; San Pancrazio Salentino 26,54; San Pietro Vernotico 29,33; San Vito dei Normanni 40,48; Torchiarolo 42,84; Torre Santa Susanna 27,76; Villa Castelli 33,56

Regionali: Provincia di Brindisi 26,71; Brindisi 26,92; Carovigno 22,72; Ceglie Messapica 29,40; Cellino San Marco 24,69; Cisternino 25,52; Erchie 36,95; Fasano 23,74; Francavilla Fontana 24,31; Latiano 37,66; Mesagne 23,97; Oria 24,91; Ostuni 24,71; San Donaci 22,02; San Michele Salentino 21,44; San Pancrazio Salentino 23,79; San Pietro Vernotico 26,10; San Vito dei Normanni 34,04; Torchiarolo 39,75; Torre Santa Susanna 25,12; Villa Castelli 30,84.

Amministrative: Ceglie Messapica 29,45; Erchie 36,95; Latiano 37,62; San Vito dei Normanni 34,06; Torchiarolo 39,734

I dati delle ore 12

Referendum: Provincia di Brindisi 12,71; Brindisi 12,36; Carovigno 10,82; Ceglie Messapica 15,77; Cellino San Marco 11,54; Cisternino 12,64; Erchie 16,94: Fasano 11,07; Francavilla Fontana 11,76; Latiano 16,69; Mesagne 12,54; Oria 11,62; Ostuni 11,99; San Donaci 10,85; San Michele Salentino 11,24; San Pancrazio Salentino 10,37; San Pietro Vernotico 12,87; San Vito dei Normanni 15,59; Torchiarolo 17,25; Torre Santa Susanna 12,09; Villa Castelli 14,64.

Regionali: Provincia di Brindisi 11,53; Brindisi 11,71; Carovigno 9,74; Ceglie Messapica 12,72; Cellino San Marco 10,46; Cisternino 10,66; Erchie 15,03: Fasano 9.96; Francavilla Fontana 11,17; Latiano 15,33; Mesagne 10,99; Oria 11,01; Ostuni 11,18; San Donaci 9,90; San Michele Salentino 9,88; San Pancrazio Salentino 10,19; San Pietro Vernotico 11,47; San Vito dei Normanni 13,11; Torchiarolo 16,01; Torre Santa Susanna 10,96; Villa Castelli 13,47.

Comunali: Ceglie Messapica 13,43; Erchie 15,03; Latiano 15,31; San Vito dei Normanni 13,12; Torchiarolo.

Misure anti Covid

La tornata elettorale, prevista inizialmente per il mese di maggio 2019, è slittata di quattro mesi a causa dell’emergenza Coronavirus. Ai seggi saranno adottate rigorose misure anti contagio. Su ognuno di essi saranno esposte delle locandine con indicazioni sui comportamenti da seguire. Prima di entrare nel seggio, i votanti dovranno indossare la mascherina e igienizzare le mani con i gel che troveranno lì sul posto. I percorsi di entrata saranno differenziati da quelli di uscita e indicati con apposita segnaletica. Una volta nella sezione di voto, l’elettore, dopo aver nuovamente igienizzato le mani, sarà invitato, tenendosi ad almeno un paio di metri dai componenti del seggio, ad abbassare per qualche istante la mascherina per farsi identificare. Poi sarà lo stesso elettore, dopo aver votato, a inserire la scheda nell’urna. Infine, altra igienizzazione delle mani, all’uscita dal seggio.

Referendum costituzionale

Quello che si terrà domenica e lunedì sarà il quarto referendum costituzionale della storia della Repubblica. I cittadini sono chiamati ad approvare o a respingere la legge “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. La legge prevede il taglio del numero dei componenti di entrambi i rami del Parlamento. Il numero dei deputati della Camera scende da 630 a 400, quello dei senatori da 315 a 200. Il quesito a cui sono chiamati a rispondere gli elettori è il seguente: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari', approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”?

Elezioni regionali

In Puglia farà il suo esordio la legge elettorale approvata nel 2015. Il sistema di voto è un proporzionale a turno unico: il nuovo governatore sarà il candidato che ottiene anche un solo voto in più rispetto agli avversari. Il Consiglio regionale della Puglia è composto da 50 consiglieri più il presidente. Dei 50 seggi, 27 vengono suddivisi in base al listino unico regionale e i restanti 23 invece sono ripartiti a livello circoscrizionale. La legge prevede un unico turno, con voto di lista, la possibilità di esprimere due preferenze di genere diverso all'interno della lista prescelta, e voto per il candidato presidente, su un'unica scheda. È possibile votare per una lista e per un candidato presidente non collegati fra loro (voto disgiunto).

Per poter accedere alla ripartizione dei seggi, una coalizione e una lista che si presenta da sola devono superare la soglia di sbarramento dell’8 percento. Per una lista facente parte di una coalizione la soglia è quella del 4 per cento. Per garantire la governabilità al candidato vincitore, viene attribuito anche un premio di maggioranza pari a 29 seggi nel caso si ottenga almeno il 40 per cento, 28 seggi tra il 35 per cento e il 40 per cento, e infine 27 seggi sotto il 35 per cento.

I candidati governatori

Michele Emiliano, presidente uscente della Regione: Partito Democratico, Senso Civico (che comprende Partito Repubblicano Italiano e Articolo 1), Emiliano Sindaco di Puglia, Con Emiliano, Popolari con Emiliano (che include Centro Democratico e Alternativa Popolare), Puglia Solidale e Verde (che comprende Europa Verde, Sinistra Italiana e Partito Socialista Italiano), Italia in Comune, Pensionati e Disabili, Partito Animalista Italiano, Partito del Sud, Sud Indipendente, Democrazia Cristiana, Sinistra Alternativa, I Liberali e Partito Pensiero e Azione.

Raffaele Fitto, eurodeputato, ex presidente della regione tra il 2000 e 2005, coalizione di centrodestra: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Unione di Centro assieme al Nuovo PSI e dalla lista civica "La Puglia Domani".

Antonella Laricchia, consigliera uscente della regione: Movimento 5 Stelle, lista civica "Puglia Futura".

Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato al ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del governo Conte: Italia Viva, Azione nelle lista civica "Scalfarotto Presidente" assieme a +Europa, e da un'altra lista civica "Futuro Verde"

Pierfranco Bruni, scrittore : Fiamma Tricolore

Nicola Cesaria, insegnante, già consigliere comunale di Brindisi: lista civica "Lavoro Ambiente Costituzione" che raggruppa Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano e Risorgimento Socialista

Mario Conca, consigliere uscente della Regione: lista civica "Cittadini Pugliesi - Mario Conca Presidente"

Andrea D'Agosto, avvocato: "Riconquistare l’Italia"

Amministrative

In provincia di Brindisi si voterà per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali di Ceglie Messapica, San Pietro Vernotico,San Vito dei Normanni, Torchiarolo ed Erchie. E’ previsto il ballottaggio nei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti. L’eventuale secondo turno, quindi, si svolgerebbe a Ceglie Messapica, San Vito dei Normanni e Latiano, domenica 4 e lunedì 5 ottobre.

L’elettore potrà tracciare un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco. Tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale collegate a taluno dei candidati alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato; tracciando un segno sia su uno dei contrassegni di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tal modo, il voto si intenderà parimenti attribuito tanto al candidato sindaco che alla lista ad esso collegata; tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco ed un altro segno sul contrassegno di una lista di candidati consiglieri non collegata al candidato sindaco prescelto. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia al candidato sindaco che alla predetta lista di candidati consiglieri (voto disgiunto).

L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita) sull’apposita riga posta alla destra del contrassegno della lista di appartenenza del candidato consigliere medesimo.