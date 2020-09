Referendum, netta vittoria del sì anche in provincia di Brindisi

BRINDISI - Nella vittoria del sì al referendum per il taglio dei parlamentari anche in provincia di Brindisi, dove il 74,39 per cento degli elettori si è espresso favorevolmente alla riforma della Costituzione, rispetto al 25,61 per cento che ha optato per il no. Si tratta di un dato in linea con quello nazionale (69,54 per centi sì; 30,46 per cento no). In Puglia, il sì ottiene il 75,21 per cento, rispetto al 24,79 del no.

Ecco i risultati Comune per Comune: Brindisi 76,53 Si - 23,47 No; Carovigno 75,38 Si – 24,62 No; Ceglie Messapica; Cellino San Marco 76,16 Si – 23,84 No; Cisternino 72,39 Si – 27,61 No; Erchie 71,03 Si – 28,97 No; Fasano 71,90 Si – 28,10 No; Francavilla Fontana 73,92 Si – 26,08 No; Latiano 76,85 Si – 23,15 No; Mesagne 72,27 Si – 27,73 No; Oria 73,67 Si – 26,33 No; Ostuni 69,14 Si – 30,86 No; San Donaci 80,21 Si – 19,79 No; San Michele Salentino 77,17 Si - 22,83 No; San Pancrazio Salentino; San Pietro Vernotico 77,34 Si – 22,66 No; San Vito dei Normanni 75,15 Si - 24,85 No; Torchiarolo; Torre Santa Susanna 73,73 Si – 26,27 No; Villa Castelli 76,46 Si – 23,54 No.

Passa dunque la legge che apporta “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. La legge prevede il taglio del numero dei componenti di entrambi i rami del Parlamento. Il numero dei deputati della Camera scende da 630 a 400, quello dei senatori da 315 a 200

dati aggiornati su 17 Comuni su 20 - ore 19:26