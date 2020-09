Emiliano si conferma governatore. Fitto primeggia solo nel Brindisino

Non c’è mai stata partita. L'ipotesi di testa a testa paventata alla vigilia si è sciolta dopo le prime proiezioni. Michele Emiliano ha vinto le elezioni regionali pugliesi, conquistando il secondo mandato consecutivo da governatore. Fino al 2025, salvo incidenti di percorso, sarà lui il presidente della regione Puglia. L’ex magistrato ha sfiorato il 47 per cento, staccando Raffaele Fitto di circa otto punti. L’ex ministro, già presidente della Regione fra il 2005 e il 2010, si è candidato alla guida di una coalizione compatta di centrodestra, ma questo non è bastato per spodestare il suo sfidante, sostenuto da ben 15 liste di centrosinistra. Più staccata Antonella Laricchia (11). Seguono Ivan Scalfarotto (1,60), Mario Conca (0,89), Nicola Cesaria (0,39), Pierfrancesco Bruni (0,17) e Andrea D’Agosto(0,13).

La lista più suffragata è stata quella del Pd (17), seguita da Fdi (12) e Movimento 5 Stelle (9). Poi la Lega (9) e Forza Italia (8).

Nel Brindisino la spunta Fitto

Solo nel Brindisino il dato è in contro tendenza rispetto a quello regionale e a quello delle altre province, tutte appannaggio di Emiliano. Fitto (43,70) ha infatti superato il governatore uscente (40,48) di tre punti. Significativo, in particolare, il risultato della città di Brindisi, dove Fitto (44,71) si è imposto con un margine di ben 14 lunghezze rispetto a Emiliano (30,53). Il leader della coalizione di centrodestra ha inoltre primeggiato nei Comuni di Ceglie Messapica (56,59), Cellino San Marco (43,06), Erchie (51), Francavilla Fontana (45,37), Oria (56,34), San Donaci (40,68), San Pietro Vernotico (51,30), San Vito dei Normanni (48,57), Torchiarolo (59,77), Torre Santa Susanna (62,74). Il governatore ha avuto la meglio a Carovigno (46,74), Cisternino (52,53), Fasano (53,22), Latiano (39,83), Mesagne (53,02), Ostuni (46,32), San Michele Salentino (52,39), San Pancrazio Salentino (51,82), Villa Castelli (47,74).

Nel Comune di Brindisi, il partito più votato è stato il Movimento 5 Stelle (18,46), seguito da Fratelli d’Italia (17,49), Forza Italia (13,97) e Partito Democratico (13,85). La Lega si attesta al 9,25.

I risultati in provincia di Brindisi

Raffaele Fitto (43,70): Fratelli d'Italia (15,05), Lega (10,18), Forza Italia (9,69), La Puglia Domani (9,55), Unione di Centro - Nuovo Psi (1,66).

Michele Emiliano (40,48): Partito Democratico (14,82), Popolari con Emiliano (8,63), Con Emiliano (5,11), Senso Civico (6,857), Emiliano Sindaco di Puglia (3,490), Puglia Solidale e Verde (3.248), Italia in Comune (2,598), Partito Animalista Italiano (0,31), Sinistra Alternativa (0,22), Pensionati e Disabili (0,18), Partito Pensiero e Azione (0,13). Partito del Sud (0,07), Sud Indipendente (0,06), Democrazia Cristiana (0,06), I Liberali (0,02).

Antonella Laricchia (12,54): Movimento 5 Stelle (10,96), lista civica Puglia Futura (0,50)

Ivan Scalfarotto (1,75): Italia Viva (1,13), Scalfarotto Presidente (0,27) e Futuro Verde (0,08)

Nicola Cesaria (0,81): Lavoro Ambiente Costituzione (0,53)

Mario Conca (0,44): Cittadini Pugliesi - Mario Conca Presidente (0,35)

Andrea D'Agosto (0,16): Riconquistare l’Italia (0,13)

Pierfranco Bruni (0,12): Fiamma Tricolore (0,9)