San Vito: Salvini e il viceministro Castelli a sostegno dei candidati sindaci

San Vito dei Normanni

Scendono in campo i big a sostegno dei candidati sindaci del Comune di San Vito dei Normanni.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, lunedì prossimo (7 settembre) terrà un comizio in piazza Giovanni Paolo II, a sostegno di Pino De Carlo

Sabato prossimo (5 settembre), il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Marco Ruggiero aprirà le porte della città di San Vito dei Normanni al viceministro dell’Economia e Finanze, Laura Castelli. Ruggiero guiderà la dirigente in un incontro con le realtà economiche del paese. Il primo appuntamento si terrà alle ore 18 presso la cooperativa agricola Scannatizzi, zona industriale. A seguire, Ruggiero condurrà il viceministro nel cuore di San Vito e qui, lungo il corso principale, si terrà un aperitivo aperto alla cittadinanza dedicato all’approfondimento delle tematiche di pertinenza.

Cisternino

Nella serata di domani (giovedì 3 settembre) sarà inaugurato il Comitato Elettorale di Cisternino del Consigliere regionale Fabiano Amati, Presidente della Commissione regionale bilancio, candidato alle Elezioni Regionali Puglia 2020. L’appuntamento è alle ore 20.00, nella sede del Comitato, in via Roma 14. Per l’occasione, Amati presenterà il suo programma e le ragioni della sua candidatura. L’evento è aperto alla cittadinanza.

Brindisi

É convocata per sabato 5 settembre, a Brindisi, la conferenza stampa per la presentazione delle candidate e dei candidati della lista Puglia Solidale e Verde a sostegno del candidato presidente Michele Emiliano che per la circoscrizione di Brindisi sono Franco Colizzi, Marica De Rosa, Pietro Laritonda, Benedetto Ligorio, Caterina Marini La conferenza si terrà nei locali di via Porta Lecce 134 alle ore 11,00. I parlamentari Rossella Muroni del Gruppo Parlamentare Leu, Angelo Bonelli Presidente della Federazione Nazionale dei Verdie eFrancesco Laforgia del Gruppo Parlamentare LeU e Coordinatore Nazionale di ėViva parteciperanno con un intervento on line