Silvana Errico proclamata sindaco: "Insieme e giustizia saranno il mio agire"

SAN VITO DEI NORMANNI - Piazza Leonardo Leo ha ospitato alle 17 di oggi, lunedì 28 settembre, la proclamazione a sindaco di San Vito dei Normanni, di Silvana Errico, l'esponente della coalizione di centro-destra ha dato più di venti punti percentuali di distacco allo sfidante Roberto Covolo, che guidava una coalizione di centro-sinistra, vincendo al primo turno alle elezioni amministrative dello scorso 20 e 21 settembre.

"Il grande risultato elettoraale ha dimostrato il grande desiderio di cambiamento di questa comunità - ha dichiarato la Errico nel suo discorso iniziale di ringraziamento - per la prima volta San Vito elegge un sindaco donna e questo è per me è un privilegio ma sento il peso della responsabilità che esso comporta. Mi dedicherò con caparbietà e saggezza per il mio paese, portando avanti un progetto politico di rilancio che veda coinvolti, in maniera indispendabile, tutte le istituzioni, dalla provincia alla regione, a quelle nazionali ed europee. Ma indispensabile è anche coinvolegre le parrocchie, le associazioni, i comitati di quartiere."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La nostra sfida - continua il neo proclamato primo cittadino - sarà fare sistema per rendere il nostro territorio attrattivo, una città più vivibile partendo dalle persone per cercare di dare a ciascuno la possibilità di realizzare i proprio progetti e sogni. Ci impegneremo affinchè il nostro agire sia sempre trasparente perchè una comunità senza regole non è una comunità giusta. Amministrare in modo giusto vuol dire porre sempre gli interessi di tutti al primo posto." Silvana Errico, visibilmente emozionata, ha concluso dicendo che la sua squadra di assessori sarà pronta a breve per cominciare a lavorare il primo possibile e, infine, ha ringraziaro la sua famiglia per aver condiviso la sua scelta di sacrificare la vita privata per dedicarsi alla città.