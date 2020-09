San Vito dei Normanni, Silvana Errico verso la vittoria

SAN VITO DEI NORMANNI – Obiettivo 50 per cento più uno raggiunto, anche se i numeri non sono ufficiali: mentre prosegue lo spoglio delle schede, l'ex consigliere comunale di opposizione Silvana Errico (nella foto sopra) sembra poter evitare il ballottaggio e si prepara a diventare sindaco di San Vito dei Normanni. L'esponente della coalizione di centro-destra è nettamente in vantaggio sullo sfidante Roberto Covolo, che guida una coalizione di centro-sinistra. Gli altri candidati sono Marco Ruggiero del Movimento Cinque Stelle e Giuseppe De Carlo, candidato con la Lega.

Comunque vada a finire, al netto del ballottaggio, è evidente che la coalizione di centro-destra è davanti a quella avversaria, orfana dell'ex sindaco Domenico Conte, che ha lasciato la carica per candidarsi al consiglio regionale. Non sfondano Lega e Movimento Cinque Stelle. Giuseppe De Carlo (Lega) è alla sua seconda candidatura. Il pentastellato Marco Ruggiero, con i suoi 33 anni, è il più giovane tra gli aspiranti sindaco. Entrambi sono fuori dai giochi per il posto di primo cittadino. La lotta, come detto è tra Silvana Errico, storica esponente cittadina di centro-destra, e Roberto Covolo, ex assessore di Brindisi e volto noto in città, nonostante sia originario di Terlizzi, perché gestiva il laboratorio urbano Ex Fadda.

I risultati (6 sezioni su 19)

Silvana Errico (Lista Silvana Errico, Fratelli d'Italia, “La nuova San Vito”, Forza Italia, “Il cuore della città”) 50,61 per cento

Roberto Covolo (Partito Democratico, “Insieme”, “Ora tocca a noi”, “Italia in comune”) 30,90 per cento

Marco Ruggiero (Movimento Cinque Stelle, “Attiva San Vito”) 13,91 per cento

Giuseppe De Carlo (Lega, “Grande Italia”) 4,58 per cento

Articolo in aggiornamento