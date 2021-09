Covid, cinque decessi in Puglia in 24 ore. Altri 178 nuovi casi

Tre ricoveri in più all'ospedale Perrino: in Malattie infettive ci sono 6 pazienti (ieri erano 4), in Pneumologia 7 (ieri erano 6). Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti. Le persone attualmente positive sono: 3.246, di queste 176 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva

Cinque persone positive al Covid-19 hanno perso la vita nelle ultime 24 ore in Puglia. In nuovi positivi sono 178, 13.482 i tamponi eseguiti. Tre ricoveri in più all'ospedale Perrino: in Malattie infettive ci sono 6 pazienti (ieri erano 4), in Pneumologia 7 (ieri erano 6). Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

I nuovi casi sono così distribuiti: 56 nel Leccese, 47 in provincia di Bari, 28 nel Tarantino, 24 Foggia, 8 nella Bat, 5 nel Brindiisno, 1 residente fuori regione e 6 provincia in definizione.

Le persone attualmente positive sono: 3.246, di queste 176 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva. I tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza sono 3.510.485, i casi totali 266.881, le persone guarite 256.87, quelle decedute 6.764

I Casi totali per provincia sono così distribuiti: Bari 98.079, Bat 27.956, Brindisi 21.154, Foggia 46.952, Lecce 30.653, Taranto 40.625. Residenti fuori regione 986, provincia in definizione: 476.