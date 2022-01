Covid: quasi 5mila nuovi casi in Puglia, 949 nel Brindisino. Un decesso

Sono 61.193 i tamponi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore e 4.904 i nuovi casi di positivi al Covid-19. Una persona ha perso la vita. Il più alto numero di nuovi casi si registra nella Asl di Bari: 1.310, a seguire Lecce con 1.197, poi Brindisi con 949, Foggia con 501, Bat con 445, Taranto con 431. Residenti fuori regione 60, provincia in definizione 11.

Le persone attualmente positive sono 62.330, di queste 428 sono ricoverate in area non critica e 40 in Terapia intensiva. Al Perrino sono ricoverati 18 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia e 10 in Medicina interna. In area Covid 4 pazienti. Il post Covid di Mesagne ospita 11 pazienti.

Dati complessivi

I casi totali in Puglia sono 353.383 e i test eseguiti 6.302.293. Le persone guarite 284.031 e quelle decedute 7.022. Casi totali per provincia: Bari 125.223, Bat 35.291, Brindisi 31.184, Foggia 59.585, Lecce 48.846, Taranto 50.147. Residenti fuori regione: 2.361. Provincia in definizione: 746